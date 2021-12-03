На Київщині «гастролери» з Грузії обкрадали квартири (фото, відео)

Поліцейські викрили групу квартирних крадіїв

2 грудня близько 18 години зловмисники вдерлися до квартири в місті Вишневе. Вони викрали гроші, три золоті каблучки, три наручних механічних годинники та два наручних смарт-годинники. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці Київщини провели низку оперативно-розшукових заходів та «за гарячим слідом» затримали лиходіїв. Ними виявилися 48-ми та 33-річний уродженці Грузії.

Встановлено, що до квартири чоловіки потрапили шляхом підбору ключа.

За місцями проживання фігурантів проведено санкціоновані обшуки та вилучено низку речових доказів: відмички, викрадені цінності, одяг та взуття, у яких зловмисники здійснювали крадіжки.

Крадіїв затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Також встановлено, що чоловіки причетні ще до трьох крадіжок на території Бучанського та Обухівського районів. Правоохоронці з’ясували, що чоловіки раніше були судимі, один із них і на даний час перебуває у статусі обвинуваченого.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманим. Запобіжний захід обере суд.