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    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами

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    У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено зразки спецтехніки - Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами

    У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено зразки спецтехніки

    фото: СБУ

    Спецзасоби продавали представникам приватних охоронних фірм

    Служба безпеки України запобігла нелегальному збуту в Києві спеціальних технічних засобів отримання інформації (прослуховування та стеження за громадянами). Представники столичної компанії намагалися обійти закон і продати спецзасоби приватним особам, хоча ліцензія дозволяє їм реалізацію товарів виключно державним структурам. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

    Таким чином, замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами.

    Серед вилученого у зловмисників – засоби, які використовують співробітники правоохоронних органів для проведення оперативно-розшукових заходів.

    За даними слідства, протиправну діяльність організувало керівництво одного зі столичних підприємств-ліцензіатів, яке реалізує спецобладнання за держзамовленням.

    Своїх клієнтів вони підшукували через особисті зв’язки, у тому числі серед представників приватних охоронних фірм.

    У ході обшуків в офісних приміщеннях компанії виявлено:

    • зразки спецтехніки,
    • чорнові записи,
    • електронне листування та інші докази незаконної діяльності.

    Наразі слідчі СБУ повідомили технічному директору підприємства та його заступнику про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

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    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами
    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами
    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами
    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами
    фото: СБУ

    Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

    У межах кримінального провадження тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до нього.

    Заходи з викриття зловмисників проводили співробітники Департаменту кібербезпеки спільно із Головним слідчим управлінням СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

    Як повідомлялося, СБУ викрила фейковий сервісний центр МВС.

    Теги: СБУ Київ кримінал прослуховування
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    Столична компанія продавала засоби для прослуховування і стеження за громадянами