На Київщині «майнінгова ферма» викрала електроенергії на понад 3,5 млн грн

Під час обшуків вилучено обладнання, спецтехніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії тощо

Невстановлені особи облаштували ангарні приміщення, в яких розмістили техніку для майнінгу криптовалюти

Правоохоронці викрили «майнінгову ферму», під’єднану до однієї з трансформаторних підстанцій на Київщині. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки). Про це повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

За даними слідства, у Бучанському районі невстановлені особи облаштували ангарні приміщення, в яких розмістили техніку для майнінгу криптовалюти. З метою приховування своєї діяльності та зниження показників спожитої електроенергії вони підключили обладнання до однієї з трансформаторних підстанцій та здійснювали систематичне викрадення електроенергії. Їх дії могли призвести до нештатних ситуацій з безперебійним постачанням електроенергії населенню та підприємствам.

За час діяльності «майнінгової ферми» майнова шкода підприємству становить понад 3,5 млн грн.

Під час проведення санкціонованого обшуку зазначеного приміщення правоохоронцями виявлено та вилучено обладнання, спеціалізовану техніку для втручання в мережу автоматизованого обліку електроенергії тощо.

В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз. Встановлюються особи причетні до скоєння вказаного злочину.

Досудове розслідування у вказаному провадженні здійснюється Слідчим управлінням Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Головне управління СБУ в Києві та Київській області.

Як повідомлялося, СБУ викрила фейковий сервісний центр МВС.