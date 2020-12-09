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    У столичній лікарні вперше застосували мультидиcциплінарний підхід до лікування Covid-19

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    <p>Мостепан додає, що &laquo;всі наші відділення перепрофільовані &ndash; кругом інфекційні ліжка, всі ці відділення приймають хворих на Covid-19&raquo;</p> - У столичній лікарні вперше застосували мультидиcциплінарний підхід до лікування Covid-19

    Мостепан додає, що «всі наші відділення перепрофільовані – кругом інфекційні ліжка, всі ці відділення приймають хворих на Covid-19»

    Фото з відкритих джерел

    «У нашій лікарні діє мультидисциплінарний підхід – ми у цьому унікальні», – Мостепан

    Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан розповіла про застосування мультидисциплінарного підходу при лікуванні коронавірусної інфекції.

    В інтерв’ю «Главкому» лікарка зазначила, що такий підхід допомагає підібрати кожному правильне та індивідуальне лікування.

    «У нашій лікарні діє мультидисциплінарний підхід – ми у цьому унікальні. І хоча вік наших пацієнтів омолоджується, але ж більшість – люди старшого віку, вони мають низку супутніх захворювань, інколи дуже запущених. Наприклад, якщо у пацієнта є кардіостентування, тоді його оглядає і далі веде кардіолог, він робить акцент на виборі певних препаратів», – пояснила лікарка.

    Крім того, Мостепан зазначила, що вони стабільних пацієнтів відправляють на лікування додому.

    «Наша лікарня – багатопрофільна, тут хірургія, травматологія, неврологія, терапія, пульмонологія, кардіологія та інфекційне відділення. Хворих, які потрапляють у наш заклад, зустрічає лікар-інфекціоніст, він оглядає пацієнта у нашому інфекційному відділенні. Далі ми лікуємо лише підтверджених на коронавірус. Якщо ж він не підтверджується, тоді хворого везуть в інший заклад, або розписують лікування вдома і відправляють до сімейного лікаря на первинну ланку доліковувати свою звичайну хворобу», – каже фахівчиня.

    Також, Мостепан поділилися тим, що до різного пацієнта підключаються різні лікарі та спеціалісти.

    «Якщо в інфікованої людини неврологічний анамнез, гостре порушення мозкового кровообігу чи інсульт, тоді обов’язково у команду включається ще й невролог. Тобто у нас пацієнтів ведуть, крім інфекціоніста, терапевта, пульмонолога, ще й профільні спеціалісти, які відслідковують їхні основні хронічні захворювання. До прикладу, нашій пацієнтці з трофічними виразками треба було кожного дня робити ще й перев’язки, тому вона знаходилась у хірургічному відділенні», – сказала лікарка.

    Мостепан додає, що «всі наші відділення перепрофільовані – кругом інфекційні ліжка, всі ці відділення приймають хворих на Covid-19».

    «Наш контингент пацієнтів – це не просто середнього ступеня тяжкості, а ближче до тяжкого, такі хворі потрапляють в інтенсивну терапію. Ми сьогодні маємо 455 ліжок для прийому хворих на Covid-19 – і так у нас з 6 квітня», – наголосила лікарка.

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    Теги: лікарня коронавірус інсульт Тетяна Мостепан
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