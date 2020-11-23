Лікарка назвала препарати, які слід приймати при перших симптомах коронавірусу

Лікар не радить самостійно приймати гормони, антибіотики чи кроворозріджувальні препарати

Лікарі закликають не займатися самолікуванням коронавірусної хвороби і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні. Відеозвернення лікаря-пульмонолога, завідувачки інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлани Гук продемонстрував сьогодні під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко.

«Якщо пацієнт стикнувся з проблемою, що він захворів і в нього немає зараз контакту з сімейним лікарем, він може приймати препарати на кшталт вітаміну D, цинк, вітамін C, жарознижувальні засоби, пити чай, калину-малину – те, до чого всі ми звикли у своєму буденному житті. Але якщо з’являються симптоми такі, як висока температура, яка не збивається жарознижувальними засобами, або збивається дуже коротко і не сильно, якщо з’являється нехарактерна для пацієнта задишка, якщо з’являються такі симптоми, як набряк ніг або кровохаркання, обов’язково треба терміново звертатися до лікаря», – радить завідувачка інфекційним відділенням.

Лікарка зазначила, що дуже не раджу приймати такі препарати, як гормони, антибіотики чи кроворозріджувальні. «Ці препарати мають чіткі покази до використання, вони різняться як дозами так і тривалістю використання. Щоб собі не зашкодити, пацієнт не може і не має приймати ці препарати самостійно, лише під наглядом лікаря», – підкреслила Гук.

Вона звернулася до усіх із проханням: «Коли у вас з’являються ознаки коронавірусу і навіть якщо це неважкий перебіг захворювання, дайте своєму сімейному лікарю знати, що ви захворіли, він буде вас тримати в дистанційному спостереженні».

За її словами, дуже часто хворі звертаються до лікаря занадто пізно, і їй вже допомогти неможливо.

Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

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