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    Здоров'я

    Лікарка назвала препарати, які слід приймати при перших симптомах коронавірусу

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    Хворі на коронавірус можуть приймати препарати<span lang="UK">&nbsp;при вірусному захворюванні</span> - Лікарка назвала препарати, які слід приймати при перших симптомах коронавірусу
    Хворі на коронавірус можуть приймати препарати при вірусному захворюванні
    Фото ілюстративне

    Лікар не радить самостійно приймати гормони, антибіотики чи кроворозріджувальні препарати

    Лікарі закликають не займатися самолікуванням коронавірусної хвороби і не вживати ліків, що не застосовують при вірусному захворюванні. Відеозвернення лікаря-пульмонолога, завідувачки інфекційним відділенням Київської міської клінічної лікарні №17 Світлани Гук продемонстрував сьогодні під час онлайн-брифінгу мер Києва Віталій Кличко. 

    «Якщо пацієнт стикнувся з проблемою, що він захворів і в нього немає зараз контакту з сімейним лікарем, він може приймати препарати на кшталт вітаміну D, цинк, вітамін C, жарознижувальні засоби, пити чай, калину-малину – те, до чого всі ми звикли у своєму буденному житті. Але якщо з’являються симптоми такі, як висока температура, яка не збивається жарознижувальними засобами, або збивається дуже коротко і не сильно, якщо з’являється нехарактерна для пацієнта задишка, якщо з’являються такі симптоми, як набряк ніг або кровохаркання, обов’язково треба терміново звертатися до лікаря», – радить завідувачка інфекційним відділенням.

    Лікарка зазначила, що дуже не раджу приймати такі препарати, як гормони, антибіотики чи кроворозріджувальні. «Ці препарати мають чіткі покази до використання, вони різняться як дозами так і тривалістю використання. Щоб собі не зашкодити, пацієнт не може і не має приймати ці препарати самостійно, лише під наглядом лікаря», – підкреслила Гук.

    Вона звернулася до усіх із проханням: «Коли у вас з’являються ознаки коронавірусу і навіть якщо це неважкий перебіг захворювання, дайте своєму сімейному лікарю знати, що ви захворіли, він буде вас тримати в дистанційному спостереженні».

    За її словами, дуже часто хворі звертаються до лікаря занадто пізно, і їй вже допомогти неможливо.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 22 листопада, у Києві коронавірус виявлено у 1212 людей. Це на 13 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 21 листопада було 1199 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 60218 випадків захворювання на Covid-19.

    У Києві збільшується захворюваність на коронавірус серед молоді і зростає частка хворих із тяжким перебігом.

    За добу 22 листопада було госпіталізовано 112 хворих на коронавірус. Це – найбільша кількість госпіталізованих хворих на коронавірус від початку епідемії.

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    Теги: Київ лікар лікарня кияни коронавірус
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