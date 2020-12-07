Лікарка назвала ключову відмінність втрати нюху під час коронавірусу та застуди

Заразившись коронавірусом, людина втрачає нюх, однак проблем із закладеністю носа вона не відчуває

Коронавірус у світі виявили у понад 66 мільйонів осіб. Жертвами Covid-19стали понад 1,5 мільйона осіб. Одним із симптомів коронавірусу є втрата нюху. Але як заявила лікар-терапевт Олена Сєлькова, це не завжди свідчить про зараження коронавірусною інфекцією.

Людина може припинити розрізняти запахи під час застуди через набряк слизової оболонки носа або під час гострої алергії, сказала Сєлькова.

За її словами, заразившись коронавірусом, людина втрачає нюх, однак проблем із закладеністю носа вона не відчуває.

«Немає виділень, відсутня закладеність носа, немає взагалі жодного утруднення носового дихання, а потім буває так, що за кілька днів починає виникати симптоматика основного захворювання», – пояснила лікарка.

Вона уточнила, що втрата нюху також може бути симптомом пухлини головного мозку, хвороби Альцгеймера або виникати при хворобі Паркінсона. Подібне нездужання можливе і під час постінфарктних станів.

«Під час серйозних хронічних захворювань нюх зникає за три-чотири роки до появи вже важких проявів хвороби», – підкреслила Сєлькова.

Медики назвали ще один симптом коронавірусу. Це м'язові спазми й болі в суглобах. Однак міалгія у пацієнтів з Covid-19 може тривати довше, ніж під час інших вірусних інфекцій і може не реагувати на звичайні знеболювальні засоби.

Очільник Міністерства охорони здоров'я України Максим Степанов назвав симптоми легкого перебігу Covid-19. Одним з них є легка лихоманка.

«Характеризується легким перебігом нежиті, кашлю, без ознак дихальної недостатності, відсутністю шлунково-кишкових проявів, змін психічного стану», - пояснив він.