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    У столичний офіс Тарути запустили «коктейлем Молотова»

    ЗМІ повідомляють, що пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, де проживає Тарута
    Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата-олігарха Сергія Тарути. Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало. «Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою
    • Сьогодні, 14:11
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    ЗМІ повідомляють, що пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, де проживає Тарута

    Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата-олігарха Сергія Тарути.

    Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

    «Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою інформацією, це дизпаливо», - зазначив він.

    За його словами, на місце виїжджала поліція.

    За фактом інциденту до ЄРДР внесені відомості і кваліфіковані за 296 статтею – хуліганство. 

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    Водночас ЗМІ повідомляють, що також пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, розташований в Голосіївському районі, де проживає Тарута.

    У поліції цю інформацію поки не підтвердили.

    У прес-службі Тарути підкреслили, що пляшка була кинута у будинок Тарути і зазначили, що відповідну заяву до поліції готують.

    ЗМІ Сергій Тарута поліція
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