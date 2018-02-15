У столичний офіс Тарути запустили «коктейлем Молотова»
- Сьогодні, 14:11
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ЗМІ повідомляють, що пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, де проживає Тарута
Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата-олігарха Сергія Тарути.
Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.
«Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою інформацією, це дизпаливо», - зазначив він.
За його словами, на місце виїжджала поліція.
За фактом інциденту до ЄРДР внесені відомості і кваліфіковані за 296 статтею – хуліганство.
Водночас ЗМІ повідомляють, що також пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, розташований в Голосіївському районі, де проживає Тарута.
У поліції цю інформацію поки не підтвердили.
У прес-службі Тарути підкреслили, що пляшка була кинута у будинок Тарути і зазначили, що відповідну заяву до поліції готують.