У столичний офіс Тарути запустили «коктейлем Молотова»

ЗМІ повідомляють, що пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, де проживає Тарута

Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата-олігарха Сергія Тарути. Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало. «Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою



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ЗМІ повідомляють, що пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, де проживає Тарута

Невідомі кинули пляшку з запальною сумішшю в будівлю на Ярославовому Валу у Києві, де розташований офіс депутата-олігарха Сергія Тарути.

Цю інформацію підтвердив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

«Сьогодні вночі в Шевченківському районі невідомий кинув пляшку з легкозаймистою речовиною поблизу приймальні депутата Тарути. За попередньою інформацією, це дизпаливо», - зазначив він.

За його словами, на місце виїжджала поліція.

За фактом інциденту до ЄРДР внесені відомості і кваліфіковані за 296 статтею – хуліганство.

Водночас ЗМІ повідомляють, що також пляшка з запалювальною сумішшю була кинута і в будинок, розташований в Голосіївському районі, де проживає Тарута.

У поліції цю інформацію поки не підтвердили.

У прес-службі Тарути підкреслили, що пляшка була кинута у будинок Тарути і зазначили, що відповідну заяву до поліції готують.