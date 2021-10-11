У столичному парку перехожий виявив на дереві оголений труп

Правоохоронці розглядають версію самогубства

У Голосіївському парку в Києві перехожий знайшов повішеним без одягу чоловіка. Про це повідомила УНН речниця Голосіївського управління поліції Києва Христина Мандибура.

«Труп без одягу, попередньо без жодних ознак насильницької смерті знайшов випадковий перехожий, який займався спортивним орієнтуванням. Особу його (загиблого. – Ред.) не встановлено, оскільки він був без документів», – розповіла Мандибура.

У поліції повідомили, що на вигляд чоловіку до 30 років. Попередньо розглядають версію самогубства.

«Розпочато кримінальне провадження за ч.1 статті 115 ККУ з додатковою кваліфікацією самогубство», – повідомила речниця управління поліції.

До слова, 24 вересня під час обстеження лісу під Києвом, де обстріляли автомобіль першого помічника президента Сергія Шефіра і поранили його водія, правоохоронці знайшли труп чоловіка, що висів на дереві.