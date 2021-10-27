У Києві буде створено парк «Осокорки» з озером у центрі

Для створення парку «Осокорки» місто планує залучити інвестиційні кошти

Столична влада готова підтримати громадську ініціативу щодо створення парку «Осокорки». Про це під час онлайн-брифінгу повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Посадовець розповів, що до міста звернулися представники громадської організації «Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки» з ініціативою створення рекреаційної зони для відпочинку киян.

«Ідеться про створення комфортного простору для відпочинку навколо озера Тягле, який поєднає активний відпочинок для всіх киян та збереження природного середовища навколо водойми. Ми зацікавлені у розвитку зелених зон у столиці та підтримуємо такі ініціативи», – запевнив Поворозник.

Він підкреслив, що ініціатива дуже важлива не тільки для Дарницького району, але і для всього міста. «Дарницький район – спальний масив, у якому єдина велика зелена зона для відпочинку – Парк Партизанської слави. Проспект Бажана з інтенсивним трафіком, щільна забудова та мала кількість зелених зон негативно впливають на екологію району. Звичайно, ми підтримуємо ініціативи зі створення нових зелених зон, адже спальні масиви – це не тільки місце, куди люди приїжджають ночувати. Тут вони відпочивають, активно проводять час із родинами та займаються спортом», – зазначив перший заступник голови КМДА.

Проєкт передбачає створення сучасного багатофункціонального парку, що стане осередком активного і спортивного відпочинку киян, естетичного розвитку, екологічного виховання та дбайливого ставлення до флори та фауни.

«Наша громадська ініціатива пропонує створити парк, який стане перлиною всього Києва, а наявність озера Тягле в центрі парку дає великий рекреаційний потенціал. Крім того, територія парку межує з житловою забудовою і добре інтегрується в структуру міста… Багатофункціональний парк стане унікальним об’єктом, який будуть відвідувати близько 3 млн людей на рік. Облаштування парку дасть можливість створити якісний та комфортний простір для всіх», – розповів голова ГО «Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки» Сергій Машовець

За його словами, громадська організація відкрита до співпраці та запрошує охочих до спільного обговорення, участі та надання конструктивних пропозицій.

«Для створення проєкту парку ми будемо проводити опитування мешканців для врахування громадської думки; залучати фахівців в архітектурній справі, ландшафтних дизайнерів, біологів, науковців і вже готовий проєкт презентувати громадськості для узгодження», – додав Машовець.

Він також повідомив, що громадська організація активно консультується з «Фельдман Екопарк», що має успішний досвід втілення аналогічного проєкту в Харкові.

Про важливість втілення екологічних ініціатив, спрямованих на збереження та збагачення флори і фауни у великих містах, зазначив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький.

«Міністерство у своїй програмі ставить необхідність збільшення природно-заповідного фонду України до 15%. Тому створення нових парків і заказників Міністерство завжди підтримує», – повідомив Краснолуцький та додав, що збереження наявної екосистеми на Осокорках важливе для всієї України.

Як зазначив Поворозник, для створення парку «Осокорки» місто планує залучити інвестиційні кошти. Тож наступним кроком має стати винесення проєкту створення парку «Осокорки» на інвестиційну комісію.

Нагадаємо, Київська міська рада планує оголосити озеро Малинівка ландшафтним заказником місцевого значення з метою збереження ландшафтного та ботанічного різноманіття водойми на території навколо неї.