Завершується створення інформаційної бази пам’яток Києва



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Інформаційна база культурної спадщини включатиме низку розділів

Наступного року запрацює інформаційна база пам’яток Києва. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Валентин Мондриївський під час Міжнародного форуму «Майбутнє Києва».

«Ми працюємо над проектом, який має синхронізувати усю наявну інформацію про пам’ятки культури столиці. До цього часу у місті не було повністю зведеної єдиної бази культурної спадщини, яка б надавала інформацію з технічного стану об’єкту, наявності приписів і такого іншого. Зараз ми на фінішній прямій із наповнення цього реєстру і вже у наступному році у повному обсязі представимо її. Це крок назустріч громадськості, яка зможе здійснювати публічний контроль за збереженням таких об’єктів», – повідомив Мондриївський.

База включатиме низку розділів, серед яких: місцезнаходження об’єкту; охоронний номер; категорія об’єкту (пам’ятка історії, ландшафту, мистецтва, містобудування, архітектури тощо); технічний стан; статус об’єкту і форма власності та власник (якщо це приватна власність); судові справи (якщо є) тощо.

Нагадаємо, у 2020 році у Києві планується розпочати реставрації чотирьох будівель-пам’яток, які знаходяться у підпорядкуванні міста.

Як повідомлялося, задля збереження будівлі Гостиного двору терміново необхідно провести її консервацію.

Пам’ятка перебуває у державній власності. Фонд державного майна зареєстрував право власності на Гостиний двір ще у січні 2018 року. Проте навіть у бюджеті на 2020 рік коштів на консервацію пам’ятки не передбачено.

У лютому 2019 року Генпрокуратура відкрила нове кримінальне провадження: хотіла накласти арешт на пам'ятку, проте 5 листопада 2019 року Київський апеляційний суд постановив закрити справу щодо накладання арешту.

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