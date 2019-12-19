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    У Києві ще чотири вулиці отримали нові назви

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    У Києві ще чотири вулиці отримали нові назви

    Парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі присвоєно назву «Парк захисників України»

    У четвер, 19 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали низку перейменувань столичних вулиць.

    Зокрема перейменовано: 

    • вулицю Івана Шевцова на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі;
    • вулицю Маршала Гречка на вулицю Івана Виговського у Подільському районі;
    • вулицю Горького на вулицю Тодося Осьмачки у Деснянському районі;
    • вулицю Подвойського на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі.

    Також депутати присвоїли парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі назву «Парк захисників України».

    Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-місто.

    Як повідомлялося, 9 грудня Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери в Києві.

    Нагадаємо, раніше на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали перейменування низки столичних топонімів.

    Відтак, у Шевченківському районі столиці може з’явитися провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120).

    Київ Київрада декомунізація вулиця
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