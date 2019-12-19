У Києві ще чотири вулиці отримали нові назви
Парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі присвоєно назву «Парк захисників України»
У четвер, 19 грудня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутати підтримали низку перейменувань столичних вулиць.
Зокрема перейменовано:
- вулицю Івана Шевцова на вулицю Василя Макуха у Шевченківському районі;
- вулицю Маршала Гречка на вулицю Івана Виговського у Подільському районі;
- вулицю Горького на вулицю Тодося Осьмачки у Деснянському районі;
- вулицю Подвойського на вулицю Юрія Глушка у Шевченківському районі.
Також депутати присвоїли парку на вулиці Вінницькій у Солом’янському районі назву «Парк захисників України».
Всі перейменування пройшли громадські обговорювання на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-місто.
Як повідомлялося, 9 грудня Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери в Києві.
Нагадаємо, раніше на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань культури, туризму та інформаційної політики депутати підтримали перейменування низки столичних топонімів.
Відтак, у Шевченківському районі столиці може з’явитися провулок, який носитиме ім’я британського журналіста Гарета Джонса (зараз провулок Проєктний 13120).