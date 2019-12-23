«Це могила»: пам’ятник Ватутіну в Києві не демонтують
Новий очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому пам'тник не може бути демонтований
Пам'ятник генералу Миколі Ватутіну в Києві не може бути знесений, оскільки це не просто пам'ятник, а могила.
Про це сказав новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час своєї першої пресконференції.
«Це не просто пам’ятник Ватутіну, це могила Ватутіна. Пам’ятник не може бути демонтований. Ми вивчаємо питання і, можливо, зацікавленість родичів щодо цього питання, але прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку», - зазначив Дробович.
Водночас Київрада перейменувала столичний проспект генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. 9 грудня Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери в Києві.
Раніше голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну в центрі Києва, який знаходиться безпосередньо на могилі, відповідно до законодавства, має там залишатися.
Як повідомлялось, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.
Джерело: Укрінформ