«Це могила»: пам’ятник Ватутіну в Києві не демонтують



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Представники націоналістичних організацій неодноразово атакували пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну в центрі Києва Фото: Главком

Новий очільник Українського інституту національної пам’яті пояснив, чому пам'тник не може бути демонтований

Пам'ятник генералу Миколі Ватутіну в Києві не може бути знесений, оскільки це не просто пам'ятник, а могила.

Про це сказав новопризначений очільник Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович під час своєї першої пресконференції.

«Це не просто пам’ятник Ватутіну, це могила Ватутіна. Пам’ятник не може бути демонтований. Ми вивчаємо питання і, можливо, зацікавленість родичів щодо цього питання, але прямо зараз закон не передбачає ніяких дій в цьому напрямку», - зазначив Дробович.

Водночас Київрада перейменувала столичний проспект генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича. 9 грудня Шостий апеляційний суд міста Києва підтвердив законність перейменування проспектів Романа Шухевича і Степана Бандери в Києві.

Раніше голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що пам’ятник радянському воєначальнику Ватутіну в центрі Києва, який знаходиться безпосередньо на могилі, відповідно до законодавства, має там залишатися.

Микола Федорович Ватутін - російський та радянський воєначальник, генерал армії (1943), Герой Радянського Союзу (1965, посмертно). Один з 4-х командувачів фронтами, загиблих у роки Другої світової війни. Член Ревізійної Комісії КП(б) України в 1940—1944 р. Член РКП(б)—ВКП(б). На початку 1920-х років брав участь у встановленні радянської окупації на території України. Після вступу у 1920 році добровольцем до лав Червоної Армії, у вересні 1920 року брав участь у боротьбі Червоної Армії проти Революційної повстанської армії України Нестора Махна в районі українських міст Луганська і Старобільська. В 1920-21 роках, будучи курсантом полтавської піхотної школи, брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині, зокрема брав активну участь у війні проти армії УНР та повстанців Холодного Яру. У 1930-1940-их роках, будучи генералом Червоної армії, брав участь у боротьбі Червоної армії проти Української повстанської армії. Український інститут національної пам'яті включив Ватутіна у список осіб, причетних до боротьби проти незалежності України, організації Голодомору і політичних репресій, але він не потрапив до списку осіб, які підпадають під декомунізацію.

Як повідомлялось, 4 грудня Кабінет міністрів призначив головою Інституту нацпам'яті експерта у сфері освіти і культури Дробовича.

Джерело: Укрінформ