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    На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)

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    <span>Вандал викинув пам'ятник як непотріб у смітник</span> - На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)
    Вандал викинув пам'ятник як непотріб у смітник
    Фото: Ірпінський відділ поліції

    Поліція відкрила кримінальне провадження

    10 грудня у Ворзелі було знищено пам’ятник загиблим воїнам АТО, який був встановлений громадою селища Ворзель, активістами Бучі та Приірпіння в 2016 році.

    Як повідомляється на сторінці «Портал Ворзеля» у Facebook, за короткий час поліція відшукала на болоті знищений вандалами пам’ятник. 

    Як інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, кілька років тому на земельній ділянці у смт Ворзель група учасників АТО встановила пам’ятний знак загиблим на сході України воїнам.

    У подальшому місцева сільська рада в адміністративних межах виділила земельні ділянки учасникам бойових дій. Наділ, де був розташований пам’ятник, потрапив у власність одному з «атовців». Щоб розпочати будівельні роботи на своїй ділянці, чоловік демонтував пам’ятник та викинув.

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    На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)
    На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)
    На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)
    На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)

    Працівники Ірпінського відділу поліції за фактом самоправства відкрили кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України.

    В рамках провадження направлені відповідні запити до органів місцевого самоврядування, щоб встановити цінність та значення пам’ятника. Після отримання відповідей працівники поліції визначаться з подальшими процесуальними діями.

    Залишки пам’ятника як речовий доказ знаходяться у відділі поліції.

    Національна поліція України АТО кримінал вандалізм Київщина пам'ятник
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