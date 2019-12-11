На Київщині знищено пам’ятник героям АТО (фото)



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Вандал викинув пам'ятник як непотріб у смітник Фото: Ірпінський відділ поліції

Поліція відкрила кримінальне провадження

10 грудня у Ворзелі було знищено пам’ятник загиблим воїнам АТО, який був встановлений громадою селища Ворзель, активістами Бучі та Приірпіння в 2016 році.

Як повідомляється на сторінці «Портал Ворзеля» у Facebook, за короткий час поліція відшукала на болоті знищений вандалами пам’ятник.

Як інформує пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, кілька років тому на земельній ділянці у смт Ворзель група учасників АТО встановила пам’ятний знак загиблим на сході України воїнам.

У подальшому місцева сільська рада в адміністративних межах виділила земельні ділянки учасникам бойових дій. Наділ, де був розташований пам’ятник, потрапив у власність одному з «атовців». Щоб розпочати будівельні роботи на своїй ділянці, чоловік демонтував пам’ятник та викинув.

Працівники Ірпінського відділу поліції за фактом самоправства відкрили кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України.

В рамках провадження направлені відповідні запити до органів місцевого самоврядування, щоб встановити цінність та значення пам’ятника. Після отримання відповідей працівники поліції визначаться з подальшими процесуальними діями.

Залишки пам’ятника як речовий доказ знаходяться у відділі поліції.