У столичному транспорті починають працювати тестувальники е-квитка



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Про свої враження е-тестувальники розповідатимуть протягом місяця у блогах у соцмережі

У Києві стартує робота тестувальників електронного квитка у громадському транспорті. 7 лютого кандидати, які були відібрані для тестування е-квитка, отримають підтвердження на свої електронні адреси.

Набір 100 охочих на власному досвіді протестувати та розказати про те, як працює електронний квиток у місті, тривав протягом тижня. Тестування ініційоване Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій спільно з ініціативою Kyiv Smart City. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

«За першу годину відбору ми отримали більше 100 заявок, а протягом тижня – більше 3 тисяч. Тому ми вирішили збільшити кількість е-тестувальників до двохсот. Усі вони безкоштовно отримають Kyiv Smart Card та лист-інструкцію. Нашими умовами є використання різних видів громадського транспорту, увага до технічної сторони роботи е-квитка та інформування киян у блогах про свої враження від сервісу. Таким чином ми хочемо отримати якісний зворотній зв’язок від пасажирів та спільно зробити єдиний електронний квиток кращим та зручнішим», – прокоментував директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрій Назаров.

До числа е-тестувальників входять різні категорії пасажирів за віком, статтю та регулярністю використання громадського транспорту. Під час використання е-квитка у вони звертатимуть увагу на:

зручність використання у всіх видах громадського транспорту

швидкість роботи турнікетів та валідаторів

переваги та недоліки

економію часу та коштів

доступність картки у точках продажу

оперативність та ефективність служби підтримки

способи поповнення картки

систему контролю картки у додатку Kyiv Smart City

Про свої враження е-тестувальники розповідатимуть протягом місяця у блогах у Facebook під хештегом #ятестуюеквиток.

Станом на січень 2020 року, 300 тисяч киян користуються е-квитком у громадському транспорті столиці. Наразі на 10 станціях столичного метро можна скористатися QR-квитком.

Впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.

Kyiv Smart Card можна придбати на 24 станціях метрополітену.