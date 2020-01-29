  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У київському метро назвали останній термін дії жетонів

    • Розсилка
    У київському метро назвали останній термін дії жетонів

    З 1 квітня у столичному метро зникнуть жетони

    Рішення про впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.

    Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Так-так, ми знаємо, що процес виглядає вічним, тому ви можете не купувати жетони уже і не чекати останнього дня. Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони «на довгу пам'ять», - зазначили у метрополітені.

    З 1 квітня разовий прохід в метро буде за QR-квитками.

    У метрополітені також додали, зелені картки метро продовжуватимуть діяти. Всі записані поїздки на картки можна буде використати до 31 березня 2021 року.

    Далі столиця повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП «ГІОЦ».

    Раніше в метрополітені повідомляли, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить. 

    Раніше планувалося, що із 31 жовтня 2019 року Київ перейде на е-квиток. Але зясувалося, що місто не готове до цього.

    Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    Читайте також:
    Київ громадський транспорт метро кияни квиток
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ