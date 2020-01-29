У київському метро назвали останній термін дії жетонів



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З 1 квітня у столичному метро зникнуть жетони

Рішення про впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.

Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Так-так, ми знаємо, що процес виглядає вічним, тому ви можете не купувати жетони уже і не чекати останнього дня. Використайте, будь ласка, всі свої запаси до 31 березня, якщо не плануєте зберігати жетони «на довгу пам'ять», - зазначили у метрополітені.

З 1 квітня разовий прохід в метро буде за QR-квитками.

У метрополітені також додали, зелені картки метро продовжуватимуть діяти. Всі записані поїздки на картки можна буде використати до 31 березня 2021 року.

Далі столиця повністю переходить на е-квиток, оператором якого визначено КП «ГІОЦ».

Раніше в метрополітені повідомляли, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить.

Раніше планувалося, що із 31 жовтня 2019 року Київ перейде на е-квиток. Але зясувалося, що місто не готове до цього.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

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