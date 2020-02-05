Київ переходить на е-квиток: на яких станціях метро можна купити Kyiv Smart Card



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Kyiv Smart Card можна купити на 24 станціях метрополітену

З квітня 2020 року у столичному громадському транспортні вводиться система е-квитка, яка передбачає використання единого інструменту оплати.

Разовий прохід в метро буде за QR-квитками. Також оплатити проїзд можна з допомогою Kyiv Smart Card або Картки киянина.

Kyiv Smart Card можна придбати на наступних станціях:

Червона лінія:

«Академмістечко І» (вихід до проспекту Палладіна та вулиці Єфремова);

«Житомирська»;

«Берестейська»;

«Університет»;

«Театральна»;

«Хрещатик»;

«Арсенальна»;

«Дніпро»;

«Гідропарк»;

«Дарниця»;

«Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»).

Синя лінія:

«Героїв Дніпра»;

«Почайна» (вихід до проспекту Степана Бандери);

«Тараса Шевченка»;

«Майдан Незалежності»;

«Площа Льва Толстого»;

«Палац "Україна";

«Либідська»;

«Голосіївська»;

«Виставковий центр»;

«Теремки».

Зелена лінія:

«Сирець»;

«Осокорки 1»;

«Харківська 2».

Відповідно, продаж карток метрополітену на зазначених станціях припинено.

Картка Kyiv Smart Card коштує 50 грн. Вартість картки встановлює оператор АСОП - КП «ГІОЦ».

Нагадаємо, київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року.

Радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

Впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.

Станом на січень 2020 року, 300 тисяч киян користуються е-квитком у громадському транспорті столиці. Наразі на 10 станціях столичного метро можна скористатися QR-квитком.

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