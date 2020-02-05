Київ переходить на е-квиток: на яких станціях метро можна купити Kyiv Smart Card
Kyiv Smart Card можна купити на 24 станціях метрополітену
З квітня 2020 року у столичному громадському транспортні вводиться система е-квитка, яка передбачає використання единого інструменту оплати.
Разовий прохід в метро буде за QR-квитками. Також оплатити проїзд можна з допомогою Kyiv Smart Card або Картки киянина.
Kyiv Smart Card можна придбати на наступних станціях:
Червона лінія:
- «Академмістечко І» (вихід до проспекту Палладіна та вулиці Єфремова);
- «Житомирська»;
- «Берестейська»;
- «Університет»;
- «Театральна»;
- «Хрещатик»;
- «Арсенальна»;
- «Дніпро»;
- «Гідропарк»;
- «Дарниця»;
- «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»).
Синя лінія:
- «Героїв Дніпра»;
- «Почайна» (вихід до проспекту Степана Бандери);
- «Тараса Шевченка»;
- «Майдан Незалежності»;
- «Площа Льва Толстого»;
- «Палац "Україна";
- «Либідська»;
- «Голосіївська»;
- «Виставковий центр»;
- «Теремки».
Зелена лінія:
- «Сирець»;
- «Осокорки 1»;
- «Харківська 2».
Відповідно, продаж карток метрополітену на зазначених станціях припинено.
Картка Kyiv Smart Card коштує 50 грн. Вартість картки встановлює оператор АСОП - КП «ГІОЦ».
Нагадаємо, київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року.
Радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.
Впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.
Станом на січень 2020 року, 300 тисяч киян користуються е-квитком у громадському транспорті столиці. Наразі на 10 станціях столичного метро можна скористатися QR-квитком.