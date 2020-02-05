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    Київ переходить на е-квиток: на яких станціях метро можна купити Kyiv Smart Card

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    Київ переходить на е-квиток: на яких станціях метро можна купити Kyiv Smart Card

    Kyiv Smart Card можна купити на 24 станціях метрополітену

    З квітня 2020 року у столичному громадському транспортні вводиться система е-квитка, яка передбачає використання единого інструменту оплати.

    Разовий прохід в метро буде за QR-квитками. Також оплатити проїзд можна з допомогою Kyiv Smart Card або Картки киянина. 

    Kyiv Smart Card можна придбати на наступних станціях:

    Червона лінія:

    • «Академмістечко І» (вихід до проспекту Палладіна та вулиці Єфремова);
    • «Житомирська»;
    • «Берестейська»;
    • «Університет»;
    • «Театральна»;
    • «Хрещатик»;
    • «Арсенальна»;
    • «Дніпро»;
    • «Гідропарк»;
    • «Дарниця»;
    • «Лісова» (вихід до ТЦ «Даринок»).

    Синя лінія:

    • «Героїв Дніпра»;
    • «Почайна» (вихід до проспекту Степана Бандери);
    • «Тараса Шевченка»;
    • «Майдан Незалежності»;
    • «Площа Льва Толстого»;
    • «Палац "Україна";
    • «Либідська»;
    • «Голосіївська»;
    • «Виставковий центр»;
    • «Теремки».

    Зелена лінія:

    • «Сирець»;
    • «Осокорки 1»;
    • «Харківська 2».

    Відповідно, продаж карток метрополітену на зазначених станціях припинено.

    Картка Kyiv Smart Card коштує 50 грн. Вартість картки встановлює оператор АСОП - КП «ГІОЦ».

    Нагадаємо, київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року

    Радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

    Впровадження е-квитка у столичному громадському транспорті та проєкт розпорядження КМДА «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху» передбачають, що жетони у київському метро працюватимуть до 31 березня.

    Станом на січень 2020 року, 300 тисяч киян користуються е-квитком у громадському транспорті столиці. Наразі на 10 станціях столичного метро можна скористатися QR-квитком.

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