У столичному ТРЦ на Оболоні сталася перестрілка, є постраждалий



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Попередньо встановлено, що у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт, потім один з його учасників дістав пістолет, ймовірно травматичної дії та кілька разів вистрілив у свого опонента

Внаслідок конфлікту 25-річного постраждалого з вогнепальним пораненням доставлено до лікарні

У Києві у ТРЦ, що розташований на Оболонському проспекті, сталася перестрілка, внаслідок чого до лікарні госпіталізували 25-річного чоловіка. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у місті Києві.

«Подія сталася в одному з торгівельно-розважальних центрів на проспекті Оболонському. Внаслідок конфлікту потерпілого з вогнепальним пораненням доставлено до лікарняного закладу», – сказано у повідомленні.

Зазначається, що на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини.

«Сьогодні о 18:15 до столичної поліції надійшла інформація про стрілянину в одному з ТРЦ на проспекті Оболонському. За викликом негайно виїхали наряди поліції та слідчо-оперативні групи Головного та територіального управлінь», – розповіли в поліції.

Попередньо встановлено, що у приміщенні закладу між потерпілим та кількома невідомими виник конфлікт, потім один з його учасників дістав пістолет, ймовірно травматичної дії та кілька разів вистрілив у свого опонента.

25-річного потерпілого з вогнепальними пораненнями нижньої кінцівки доставлено до лікарняного закладу. Зловмисники з місця події втекли.

Наразі на місці правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, встановлюють свідків та очевидців події, вивчають записи з камер відеоспостереження. За результатами перевірки цій події буде надана правова кваліфікація.

Нагадаємо, група невідомих осіб влаштувала стрілянину на території кафе в місті Українка на Київщині. Після інциденту до лікарні звернулось троє чоловіків з пораненнями.