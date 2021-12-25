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    Андріївська церква постраждала від негоди: як виправляли поломку (фото)

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    У куполі святині тріснуло скло - Андріївська церква постраждала від негоди: як виправляли поломку (фото)

    У куполі святині тріснуло скло

    фото: facebook.com / Вадим Кириленко

    У Києві вітер пошкодив скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви

    У Києві через сильні пориви вітру постраждала знаменита Андріївська церква – було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола. Для ремонтних робіт на такій висоті запрошували промислових альпіністів. Про це 24 грудня розповів перший заступник гендиректора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко в Facebook.

    Процес заміни скла проходив також в непростих погодних умовах.

    «Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували», – зазначив Кириленко.

    Альпіністам спочатку треба було зробити зовнішнє підняття до купола в зимових умовах, потім провести чистку металевої рами замазки та залишків скла, зняти шаблон шибки.

    Після ремонтники приступили до моделювання і вирізання скла, а також до монтажу.

    «Практично сюжет для серіалу на Discovery», – прокоментував ситуацію Кириленко, і додав, що сюжет про роботи гідний подачі «заявки на Оскар».

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    У куполі святині тріснуло скло фото: facebook.com / Вадим Кириленко
    У куполі святині тріснуло скло фото: facebook.com / Вадим Кириленко
    У куполі святині тріснуло скло фото: facebook.com / Вадим Кириленко
    У куполі святині тріснуло скло фото: facebook.com / Вадим Кириленко
    У куполі святині тріснуло скло фото: facebook.com / Вадим Кириленко


    «Найслабша скляшка і відвалилася. Думаю, інші теж мають шанс повторити цей сценарій», – пише у коментарях руфер із ніком Artur Miller.

    Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська» є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення. Православний храм на честь апостола Андрія Первозванного був побудований в бароковому стилі за проектом Растреллі в 1747-1753 роках.

    Кілька років тому були проведені реставраційні роботи всередині храму. До цього інтер'єр церкви поверхнево реставрували в 1999 році, а комплексно – у 80-х роках минулого століття.

    У січні 2019 року в Андріївській церкві екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон провів перше після отримання Томосу богослужіння в храмі, саме на Різдво.

    Нагадаємо, як у 2009 році Андріївська церква відкрилася після п’ятирічної реставрації.

    Як відомо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.

    Читайте також: Ремонт довжиною в 250 років. Як реставрували Андріївську церкву
    Теги: церква Київ Софія вітер Вадим Кириленко
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    Андріївська церква постраждала від негоди: як виправляли поломку (фото)