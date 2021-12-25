Андріївська церква постраждала від негоди: як виправляли поломку (фото)

У Києві вітер пошкодив скло в металевій рамі люкарні купола Андріївської церкви

У Києві через сильні пориви вітру постраждала знаменита Андріївська церква – було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні купола. Для ремонтних робіт на такій висоті запрошували промислових альпіністів. Про це 24 грудня розповів перший заступник гендиректора Національного заповідника «Софія Київська» Вадим Кириленко в Facebook.

Процес заміни скла проходив також в непростих погодних умовах.

«Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували», – зазначив Кириленко.

Альпіністам спочатку треба було зробити зовнішнє підняття до купола в зимових умовах, потім провести чистку металевої рами замазки та залишків скла, зняти шаблон шибки.

Після ремонтники приступили до моделювання і вирізання скла, а також до монтажу.

«Практично сюжет для серіалу на Discovery», – прокоментував ситуацію Кириленко, і додав, що сюжет про роботи гідний подачі «заявки на Оскар».



«Найслабша скляшка і відвалилася. Думаю, інші теж мають шанс повторити цей сценарій», – пише у коментарях руфер із ніком Artur Miller.

Андріївська церква Національного заповідника «Софія Київська» є видатним об'єктом культурної спадщини, пам'яткою архітектури національного значення. Православний храм на честь апостола Андрія Первозванного був побудований в бароковому стилі за проектом Растреллі в 1747-1753 роках.

Кілька років тому були проведені реставраційні роботи всередині храму. До цього інтер'єр церкви поверхнево реставрували в 1999 році, а комплексно – у 80-х роках минулого століття.

У січні 2019 року в Андріївській церкві екзарх Вселенського патріарха Варфоломія в Україні єпископ Іларіон провів перше після отримання Томосу богослужіння в храмі, саме на Різдво.

Нагадаємо, як у 2009 році Андріївська церква відкрилася після п’ятирічної реставрації.

Як відомо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.