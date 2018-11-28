Кабмін погодив передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату



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Церкву передали Вселенському патріархату у безкоштовне користування

Уряд ухвалив рішення на своєму засіданні

Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада.

Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.

Як повідомлялося, 15 листопада у Києві зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви.

Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спроби підпалу Андріївської церкви.

Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату.

Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату та повної реставрації буде знову відкрита для відвідувачів.

Джерело: The Village Україна