Кабмін погодив передачу Андріївської церкви Вселенському патріархату
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Уряд ухвалив рішення на своєму засіданніКабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада.
Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.
Як повідомлялося, 15 листопада у Києві зловмисники кинули пляшки із запальною сумішшю у двері Андріївської церкви.
Охоронці намагалися затримати зловмисників, однак вони застосували газові балончики і втекли.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом спроби підпалу Андріївської церкви.
Як відомо, 18 жовтня Верховна Рада передала Андріївську церкву в постійне користування Вселенському патріархату.
Андріївська церква після передачі у користування Вселенському патріархату та повної реставрації буде знову відкрита для відвідувачів.
Джерело: The Village Україна