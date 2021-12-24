У Києві дівчина провалилася під кригу: відео порятунку

Крига на водоймах зараз надто тонка, тож українцям треба бути обережними

На озері Тельбін киянка ледь не втонула під час катання на ковзанках

Надзвичайний інцидент на воді трапився у Києві 24 грудня на озері Тельбін. Дівчина вирішила покататися на ковзанах, але не врахувала, що крига занадто тонка. Про це інформує ДСНС Києва.

Дівчина опинилася у крижаній воді та не могла самостійно дістатися берега. Свідки інциденту викликали на місце події рятувальників та медиків.

Бійці ДСНС швидко доїхали до Тельбіна та, на щастя, змогли врятувати постраждалу. Коли рятувальники прибули на місце події, один з них у гідрокостюмі кинувся у воду. Жінку за допомогою санчат почали тягнути з ополонки ще кілька надзвичайників, які перебували на більш товстій кризі.

Постраждалу одразу передали медикам.

Оскільки за останні дні кількість випадків потрапляння людей у воду різко збільшилася, рятувальники нагадали всім про те, що у різних місцях річок та озер товщина криги може бути різною.

«Шановні кияни та гості столиці, перш ніж ступати на лід, потрібно переконатися у його достатній товщині. Будьте обережними, не ризикуйте своїм життям! Не виходьте на лід поодинці!», – підкреслили рятувальники.

Нагадаємо, з початку грудня потонула 31 людина.

Лише за останню добу в Україні через тонку кригу загинули двоє дітей і дорослий. Зокрема, увечері 23 грудня на ставку в с. Роздольне Каховського району Херсонської області потонули двоє хлопчиків.

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