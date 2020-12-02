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    Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)

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    Реставраційні роботи в Андріївській церкві завершились - Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)
    Реставраційні роботи в Андріївській церкві завершились
    Фото: Главком

    Відкриття Андріївської церкви відбудеться онлайн

    Андріївська церква на Подолі після майже п’яти років реставраційних робіт стане доступною для відвідувачів у грудні 2020 року.

    Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

    Як повідомив після відвідування храму і ознайомлення з ходом робіт міністр Олександр Ткаченко, відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня у церкві пройде перша служба.

    «Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових ви красок», - розповів міністр.

    Він також підкреслив, що метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320 річниця з народження якого відзначається у цьому році.

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    Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)
    Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)
    Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)

    Раніше планувалося, що Андріївську церкву відкриють для відвідувачів в кінці 2019 року.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.

    Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.

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    Теги: церква Київ Мінкульт Андріївський узвіз Олександр Ткаченко реставрація
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