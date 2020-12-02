Андріївська церква відкривається після п’ятирічної реставрації (фото)

Відкриття Андріївської церкви відбудеться онлайн

Андріївська церква на Подолі після майже п’яти років реставраційних робіт стане доступною для відвідувачів у грудні 2020 року.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Як повідомив після відвідування храму і ознайомлення з ходом робіт міністр Олександр Ткаченко, відкриття відбудеться онлайн 12 грудня, а 13 грудня у церкві пройде перша служба.

«Повністю відреставровано весь живопис, ікони та іконостас, почищено ліпнину й відшліфовано підлогу. Замінено інженерні мережі, проведені нові системи освітлення, опалення, подачі повітря, вікна. До речі, автентичний колір стін 18 століття завдяки комп’ютерному аналізу допомогли віднайти німецькі технологи. А перед затвердженням фінального кольору та пофарбуванням було зроблено 36 тестових ви красок», - розповів міністр.

Він також підкреслив, що метою реставрації стало розкрити первісні рішення і бачення архітектора Франческо Бартоломео Растреллі, 320 річниця з народження якого відзначається у цьому році.

Раніше планувалося, що Андріївську церкву відкриють для відвідувачів в кінці 2019 року.

Нагадаємо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду 28 листопада 2018 року.

Вселенському патріархату безкоштовно передали основне приміщення церкви, купольну частину і стилобат (верхня частина ступеневого цоколя храму, або цокольний поверх) на 1 і 2 поверхах.

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