У столиці арештували афериста у сфері шахрайств із нерухомістю (фото, відео)



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Суд обрав раніше судимому організатору злочинної групи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 8 млн грн Фото: Нацполіція

Зловмисник переховувався від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності

Співробітники карного розшуку столичного главку спільно із працівниками патрульної поліції на вулиці Великій Васильківській затримали головного фігуранта злочинної групи, який перебував у розшуку за вчинення шахрайств у особливо великих розмірах та підроблення документів, печаток та штампів. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

На рахунку зловмисника серія шахрайських заволодінь житловими квартирами у столиці. Разом із співучасниками злочинної групи вони підробляли необхідні посвідчення, кліше щодо зняття з реєстраційного обліку, кліше бюро технічної інвентаризації тощо. Використовуючи фіктивну документацію, діючи за злагодженою схемою, вони продавали чесним покупцям житло, яким вони заволоділи шляхом шахрайських оборудок. Сума завданих потерпілим збитків становить кілька мільйонів гривень.

Після останнього оголошення підозри головному фігуранту у вчиненні чергових афер з нерухомим майном зловмисник переховувався від органів слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

«Працівники столичного карного розшуку вже неодноразово його затримували за шахрайські дії з квартирами. Нерухомість, якою він незаконно заволодів, переважно належала літнім людям або громадянам, котрі ведуть антисоціальний спосіб життя. Після цього за підробленими документами аферисти це житло перепродавали, залучаючи до операцій з продажу так званих інформаторів та нотаріусів», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Щоразу після затримання головного організатора суд обирав йому міру запобіжного заходу із можливістю внесення застави, яку цей шахрай вносив. Останнього разу зловмисника знову затримали за вчинення аналогічних злочинів і суд знову обрав йому запобіжний захід, не пов’язаний з триманням під вартою. Цього разу правопорушник втік. Виконуючи ухвалу суду на затримання та доставку в суд, столичні оперативники разом із патрульними встановили його місцезнаходження та затримали.

«Ця людина, яка проходить по багатьох кримінальних провадженнях неодноразово використовувала різні майданчики, де інформаційно обливала брудом правоохоронців, які документували його протиправні дії. Крім того, цей чоловік організовував, на нашу думку, так звані замовні акції під стінами Головного управління київської поліції та будівлею МВС. Вся ця інформація надавалася до компетентних органів, які в тому числі і за заявами фігуранта проводять розслідування», - наголосив начальник поліції Києва.

21 травня Шевченківський районний суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 мільйонів гривень.