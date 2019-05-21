Кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах



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Фото: cyberpolice.gov.ua

Зімітована трейдерська діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам більш як 9 млн грн

Кіберполіція викрила шахраїв, які імітували торги на фінансових біржах. Зімітована трейдерська діяльність, за попередніми оцінками, принесла зловмисникам більш як 9 млн грн. Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

Їх жертвами стали більш як 150 іноземців та громадян України. Кримінальне провадження розпочато за фактом шахрайства. Поліцейські встановлюють повне коло осіб, які стали жертвами цих правопорушників.

Працівники Придніпровського управління кіберполіції на території міста Запоріжжя виявили групу осіб, які в мережі залучали громадян до інвестування у фіктивні фінансові торги на міжнародній арені. До складу злочинної групи входило п'ять осіб, на чолі 21-річним мешканцем Запоріжжя.

Шахраї створили веб-портал, де імітували діяльність міжнародних інвестиційних компаній. Зловмисники пропонували клієнтам створити особистий кабінет та вкласти мінімальну суму. Зазвичай вона складала близько $100. В подальшому, вони залучали клієнтів до нібито трейдингової діяльності з можливістю легкого та швидкого заробітку. Сума внесків щоразу зростала, а клієнти навіть не підозрювали, що не мають перспектив повернення своїх коштів.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими Дніпровського відділу поліції, за процесуального керівництва Запорізької місцевої прокуратури № 3, провели обшуки за місцем розташування офісу шахраїв та за місцем проживання організатора злочинної групи. За їх результатами було вилучено ноутбуки та комп’ютери, які використовувалися шахраями для адміністрування шахрайських веб-ресурсів, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. Крім того, у офісі шахраїв поліцейські виявили копії паспортів постраждалих осіб.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Під час попереднього огляду вилученої техніки працівники кіберполіції виявили Інтернет-платформи, які адміністрували та використовували шахраї. Тільки за останні два тижні, на одному з таких майданчиків, вони залучили до участі у «торгах» до 15 осіб, які встигли інвестувати близько $10 тис.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Зловмисникам загрожує до восьми років ув’язнення.

«Кіберполіція звертає увагу громадян, що подібні шахрайські схеми не є поодинокими та з кожним днем кількість жертв таких злочинних схем збільшується. Проте, інвестуючи в подібні фінансові проекти, не існує жодних гарантій виплат чи повернення вкладених коштів», - наголосили у кіберполіції.

Нагадаємо, на початку 2019 року кіберполіція інформувала про збільшення випадків шахрайств, вчинених під виглядом інвестування на фінансових ринках.