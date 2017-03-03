У столиці двоє чоловіків вирізали 40 метрів кабелю зв'язку

При затриманні у зловмисників вилучили знаряддя вчинення злочину

У Святошинському районі столиці двоє чоловіків намагалися викрасти кабель зв'язку. Поліцейські затримали зловмисників на місці злочину. Про це інформує поліція Києва. За її даними, під час патрулювання на одній із вулиць столиці правоохоронці помітили двох невідомих, а поряд із ними близько 40 метрів кабелю. На місце події викликали



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При затриманні у зловмисників вилучили знаряддя вчинення злочину

У Святошинському районі столиці двоє чоловіків намагалися викрасти кабель зв'язку. Поліцейські затримали зловмисників на місці злочину. Про це інформує поліція Києва.

За її даними, під час патрулювання на одній із вулиць столиці правоохоронці помітили двох невідомих, а поряд із ними близько 40 метрів кабелю. На місце події викликали слідчо-оперативна група.

Попередньо встановлено, що чоловіки відкрили люк та за допомогою спеціального інструменту для металу вирізали кабель. При затриманні у зловмисників вилучили знаряддя вчинення злочину.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Україні. Ними виявилися раніше судимі мешканці столиці.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Зловмисникам обрана міра запобіжного заходу - особисте зобов'язання. Правопорушникам загрожує до п'яти років позбавлення волі.