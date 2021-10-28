У столиці кортеж олігарха Суркіса промчав вулицями по зустрічній смузі (відео)

Елітні автівки пролетіли зустрічкою в Києві

Мешканці столиці побачили елітний Maybach, який за інформацією ЗМІ, належить олігарху Ігорю Суркісу, у супроводі машини охорони. Їхали автівки зустрічною смугою, чим неабияк наражали інших учасників руху на небезпеку. Відео опублікував Telegram-канал «Київ Live».

Інцидент, за словами свідків, стався вранці 27 жовтня на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Відео з кортежем Суркіса-молодшого зняли очевидці.

На записі видно, як дорогі машини об'їжджають затор зустрічною смугою.

Нагадаємо, це не перше подібне порушення Суркіса. 16 червня у Києві патрульна поліція зупинила кортеж братів Суркісів, який їхав зустрічною смугою на вулиці Кирилівській.

При цьому автомобілі Mercedes та Toyota мчали з перевищенням швидкості.