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    У столиці кортеж олігарха Суркіса промчав вулицями по зустрічній смузі (відео)

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    Кортеж Суркіса-молодшого об'їжджав затор як хотів<br /><br /> - У столиці кортеж олігарха Суркіса промчав вулицями по зустрічній смузі (відео)
    Кортеж Суркіса-молодшого об'їжджав затор як хотів

    Фото: «Сьогодні»

    Елітні автівки пролетіли зустрічкою в Києві

    Мешканці столиці побачили елітний Maybach, який за інформацією ЗМІ, належить олігарху Ігорю Суркісу, у супроводі машини охорони. Їхали автівки зустрічною смугою, чим неабияк наражали інших учасників руху на небезпеку. Відео опублікував Telegram-канал «Київ Live».

    Інцидент, за словами свідків, стався вранці 27 жовтня на вулиці Кирилівській у Подільському районі столиці. Відео з кортежем Суркіса-молодшого зняли очевидці.

    На записі видно, як дорогі машини об'їжджають затор зустрічною смугою.

    Нагадаємо, це не перше подібне порушення Суркіса. 16 червня у Києві патрульна поліція зупинила кортеж братів Суркісів, який їхав зустрічною смугою на вулиці Кирилівській.

    При цьому автомобілі Mercedes та Toyota мчали з перевищенням швидкості.

    Теги: Київ машини Ігор Суркіс
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    У столиці кортеж олігарха Суркіса промчав вулицями по зустрічній смузі (відео)