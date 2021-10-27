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    Відома акторка потрапила в ДТП у Києві

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    Римма Зюбіна потрапила у ДТП разом зі своїм сином Даниїлом - Відома акторка потрапила в ДТП у Києві
    Римма Зюбіна потрапила у ДТП разом зі своїм сином Даниїлом
    Фото: Римма Зюбіна/Facebook

    Водій автомобіля Lexus виїхав на зустрічну смугу

    Відома акторка Римма Зюбіна зі своїм сином потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. ДТП сталася вранці в середу, 27 жовтня. Про це повідомила актриса на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами водій автомобіля Lexus виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з автівкою акторки.

    «Ми не поступилися йому місцем і він нас «наказав». В'їхав у нашу машину. Вийшов і привітався потім з Даниїлом: «Я тебе щас *бало разобью», – розповіла Зюбіна.

    Вона оприлюднила відео з місця ДТП.

    Зюбіна також показала номер автівки водія-порушника.

    Нагадаємо, нещодавно Зюбіна поскаржилася на рівень комфорту в поїзді Інтерсіті.

    Теги: ДТП Київ водій автомобіль Римма Зюбіна
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    Відома акторка потрапила в ДТП у Києві