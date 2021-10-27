Відома акторка потрапила в ДТП у Києві
Водій автомобіля Lexus виїхав на зустрічну смугу
Відома акторка Римма Зюбіна зі своїм сином потрапила у дорожньо-транспортну пригоду в Києві. ДТП сталася вранці в середу, 27 жовтня. Про це повідомила актриса на своїй сторінці у Facebook.
За її словами водій автомобіля Lexus виїхав на зустрічну смугу, де і сталося зіткнення з автівкою акторки.
«Ми не поступилися йому місцем і він нас «наказав». В'їхав у нашу машину. Вийшов і привітався потім з Даниїлом: «Я тебе щас *бало разобью», – розповіла Зюбіна.
Вона оприлюднила відео з місця ДТП.
Зюбіна також показала номер автівки водія-порушника.
Нагадаємо, нещодавно Зюбіна поскаржилася на рівень комфорту в поїзді Інтерсіті.