У Києві кортеж Суркіса летів зустрічною смугою (відео)

Патрульні зупинили кортеж на зустрічній смузі

У середу, 16 червня, у Києві патрульна поліція зупинила кортеж братів Суркісів, який їхав зустрічною смугою на вулиці Кирилівській. Про це повідомляє «Київ оперативний».

При цьому автомобілі Mercedes та Toyota мчали з перевищенням швидкості.

На оприлюдненому в соцмережі відео зафіксовані Mercedes (AA0006XE) і Toyota (AA9299OC).

Автомобіль Mercedes із номерами AA0006XE дійсно належать братам Суркісам.

Офіційного повідомлення Патрульної поліції Києва щодо цього порушення поки що немає. Також невідомо, чи отримали порушники адміністративний протокол від правоохоронців.

До слова, нещодавно представництво французької автомобільної марки DS у Києві вирішило у дивний спосіб прорекламувати свою нову модель – преміальний кросовер DS 7 Crossback. Імпортер влаштував «президентський» кортеж у центрі Києва, який дуже нагадував справжній.