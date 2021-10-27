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    У центрі Києва мітингують перевізники через карантинні обмеження

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    Правоохоронці відтіснили мітингувальників із проїжджої частини дороги - У центрі Києва мітингують перевізники через карантинні обмеження
    Правоохоронці відтіснили мітингувальників із проїжджої частини дороги
    Фото: скріншот із відео ТСН

    Мітингувальники робили кілька спроб перекрити дороги в центрі столиці

    У центрі Києва відбувається акція протесту перевізники. Учасники акції намагалися перекрити рух вулицею Грушевського.

    Серед вимог мітингувальників - дозволити возити пасажирів, не перевіряючи в них сертифікати про вакцинацію. Про це повідомляє ТСН.

    Мітингувальники робили кілька спроб зупинити транспорт і присутнім правоохоронцям, яких у рази більше, ніж страйкарів, довелося їх відтісняти силою. Виникли незначні сутички.

    Перевізники обурюються, що їм доведеться платити величезні штрафи у разі роботи не за встановленими вимогами під час карантинних обмежень.

    Акцію триває, тож водіям радять оминати урядовий квартал.

    Нагадаємо, з 21 жовтня 2021 року, відповідно до постанови Кабінету міністрів України №1236, змінилися правила перевезень пасажирів під час карантинних обмежень. Пасажири і водії повинні мати документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти Covid-19 або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест.

    У разі відсутності Сovid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

    Щеплення від коронавірусу та експрес-тестування на Covid-19 з 21 жовтня можна зробити на найбільших залізничних вокзалах країни.

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    Теги: Київ протести у Києві карантин перевезення коронавірус
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    У центрі Києва мітингують перевізники через карантинні обмеження