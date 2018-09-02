У столиці обмежили рух через велозмагання



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Велозмагання проходитимуть у Києві з з 9:00 до 16:00

Сьогодні, 2 вересня, у Києві обмежили рух на деяких вулицях через проведення велозмагання «Київська сотка».

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Рух обмежили на вулиці Хрещатик з 00:00 до 12:30 та з 9:00 до 16:00 за маршрутом велогонки.

Маршрут велогонки:

вул. Хрещатик (старт) – площа Бессарабська – вул. Басейна – бульвар Лесі Українки (до Печерського мосту) – бульвар Дружби народів (у напрямку мосту Патона) – Наддніпрянське шосе – Столичне шосе – Дніпровське шосе (траса Н 01) – Автошлях Т 1006 – с. Підгірці (вул. Боровкова, вул. Лугова, вул. Гагаріна, вул. Васильківська) – Автошлях Т 101603 – с. Великі Дмитровичі (вул. Київська) – с. Старі Безрадичі (вул. Київська, вул. Першотравнева) – с. Тарасівка (вул. Пушкіна) – м. Обухів (вул. Каштанова, вул. Лукавиця, вул. Польок) – Автошлях Р 19 – с. Шевченкове – с. Копачів – с. Застугна (вул. Вишнева) – с. Велика Бугаївка (вул. Шевченка) – Автошлях С 100717 – с. Рославичі (вул. Жовтнева, вул. Леніна, вул. Кірова) – с. Круглик (вул. Круглицька) – с. Хотів (вул. Шевченка, вул. Промислова) – с. Віта‑Поштова (вул. Садова) – смт Чабани (вул. Кірова, вул. Машинобудівників) – Автошлях Е 95 (у напрямку Києва) – Київ (проспект Академіка Глушкова) (від смт Чабани) – проспект Академіка Глушкова, 13-Б (біля станції метро «Теремки», ТРЦ «Магелан») (фініш).

Детальніше ознайомитися з маршрутом велогонки можна на сайті організаторів.

«Київська Сотка» — це аматорські змагання для всіх охочих від 18 років на велосипедах будь-якого типу на дистанції 100 км.



