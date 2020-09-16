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    У Чорноморську горів скейт-парк: підозрюють підпал

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    У Чорноморську горів скейт-парк: підозрюють підпал

    Під час пожежі ніхто не постраждав

    У Чорноморську на Парковій вулиці рятувальники вночі загасили загоряння на території скейт-парку.

    Як повідомили в ДСНС, вогонь на площі 50 кв м вдалося ліквідувати в районі 2 години ночі.

    Горіли дерев'яний майданчик і рампа для катання на скейтах, самокатах і велосипедах.

    За попередніми даними, причиною пожежі міг стати підпал – «занесення джерела запалення ззовні невстановленою особою».

    Під час пожежі ніхто не постраждав. Скейт-парк гасили дев'ять пожежних і дві спецмашини.

    ДСНС Одеса рятувальники
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