У Чорноморську горів скейт-парк: підозрюють підпал
Під час пожежі ніхто не постраждав
У Чорноморську на Парковій вулиці рятувальники вночі загасили загоряння на території скейт-парку.
Як повідомили в ДСНС, вогонь на площі 50 кв м вдалося ліквідувати в районі 2 години ночі.
Горіли дерев'яний майданчик і рампа для катання на скейтах, самокатах і велосипедах.
За попередніми даними, причиною пожежі міг стати підпал – «занесення джерела запалення ззовні невстановленою особою».
Під час пожежі ніхто не постраждав. Скейт-парк гасили дев'ять пожежних і дві спецмашини.