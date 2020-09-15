В Умані під час святкування Рош Гашана хасидів охоронятиме спеціальний загін рятувальників
Рятувальники встановили чотири стаціонарні пости та п'ять контрольно-пропускних пунктів для дезинфекції
В Умані з метою гарантування пожежної та техногенної безпеки під час святкування Рош Гашана розгорнуто спеціальний зведений загін управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Черкаській області. Про це повідомляє пресслужба ДСНС у соцмережі Facebook.
«Відповідно до плану, до складу загону увійшли сили пожежно-рятувальних підрозділів із різних районів області, а також фахівці відділення водолазно-рятувальних робіт, групи піротехнічних робіт та підводного розмінування, відділення радіаційного, хімічного та біологічного захисту, безпілотних літальних апаратів і медичної служби з Аварійно-рятувального загону спецпризначення управління», – поінформували у ДСНС.
Зазначається, що у загоні наразі 96 людей, а також він посилений 30 одиницями спеціальної та пожежно-рятувальної техніки.
Рятувальники повідомляють, що в місцях проведення святкових заходів на території меморіального комплексу, а також в місцях компактного проживання паломників-хасидів організовано чергування чотирьох стаціонарних постів і встановлено п’ять контрольно-пропускних пунктів для проведення дезінфекції.
Напередодні відділення водолазно-рятувальних робіт Управління ДСНС у Черкаській області також обстежило та очистило від небезпечних предметів майже 250 кв. метрів дна водойми, яку використовуватимуть паломники під час релігійних обрядів. Серед виявлених водолазами предметів: залишки будівельних матеріалів, автомобільні шини, пластикові та скляні пляшки тощо.
На час релігійних обрядів у водоймі постійно перебуває човен із водолазами, які стежать за безпекою паломників.
Також на березі перебуває спеціальний стаціонарний водолазно-рятувальний пост, де, крім водолазів, перебувають і медичні працівники, які у будь-яку хвилину готові професійно відреагувати на небезпеку та надати кваліфіковану допомогу.
Як повідомлялося, хасидів, які застрягли на кордоні України, нагодували кошерною їжею.
Як відомо, з 14 вересня сотні хасидів намагаються потрапити в Україну з Білорусі. На кордон прибув голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко. Він зустрівся з представниками іноземних громадян та довів вимоги рішення уряду України про заборону в’їзду іноземців в нашу країну до 28 вересня.