На межі життя і смерті: Балух досі без свідомості



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На Володимира Балуха було скоєно напад у Гідропарку

Наступні кілька днів будуть вирішальними для Балуха

Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого невідомі жорстоко побили у ніч на 8 вересня на території столичного Гідропарку, важки. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, яка підтримує контакт з лікарями Балуха.

«Від лікуючих лікарів В. Балуха; стан стабільно важкий. Пацієнт без свідомості», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

8 вересня Володимира Балуха прооперували. Наразі стан Балуха стабільно важкий.

Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події.