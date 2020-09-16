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    На межі життя і смерті: Балух досі без свідомості

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    На Володимира Балуха було скоєно напад у Гідропарку - На межі життя і смерті: Балух досі без свідомості
    На Володимира Балуха було скоєно напад у Гідропарку

    Наступні кілька днів будуть вирішальними для Балуха

    Стан колишнього політв'язня Кремля Володимира Балуха, якого невідомі жорстоко побили у ніч на 8 вересня на території столичного Гідропарку, важки. Про це повідомила народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, яка підтримує контакт з лікарями Балуха.

    «Від лікуючих лікарів В. Балуха; стан стабільно важкий. Пацієнт без свідомості», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

    Лікарі зазначили, що наступні кілька днів критичні при таких травмах.

    Нагадаємо, Володимира Балуха побили 8 вересня вночі. 

    За словами свідків, його могли побити за те, що він зробив зауваження українською російськомовній компанії.

    8 вересня Володимира Балуха прооперувалиНаразі стан Балуха стабільно важкий.

    Слідчі поліції, що розслідують побиття Балуха, розглядають чотири основні версії події. 

    Київ кримінал Ірина Геращенко напад Гідропарк лікарня Володимир Балух
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