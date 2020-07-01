На Київщині банда грабувала підприємства, офіси, торгові центри (фото)



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Поліція затримала організовану групу крадіїв у січні 2020 року Фото: Нацполіція

Перед судом постануть шестеро злочинців

Поліція Київщини скерувала до суду кримінальне провадження щодо банди, що вчинила низку пограбувань підприємств, торгових центрів, офісів у Броварах, Білій Церкві та столиці. Шестеро зловмисників постануть перед судом. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, у січні цього року поліцейські Київщини затримали організовану групу крадіїв під час вчинення ними чергового злочину. Їх «здобиччю» була готівка, касові апарати, які поліцейські вилучили як речові докази.

Також поліцейські вилучили 6 автомобілів, на яких пересувались зловмисники.

Фігурантам оголосили про підозру у вчинені правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Трьом зловмисникам суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, ще троє – вийшли під заставу у 210 тисяч гривень.

Наразі проведені усі необхідні експертизи та слідчі дії – досудове розслідування завершено. Матеріали справи із обвинувальним актом за процесуальним керівництвом прокуратури області скеровано до суду.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваним, - позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у ніч на 30 червня із залученням спецпризначенців працівники управління карного розшуку разом зі слідчими підрозділами столичної поліції затримали організовану етнічну групу зловмисників, які вчинили розбійний напад на приватний будинок на території Київської області. «Здобиччю» став сейф із грішми і коштовностями.