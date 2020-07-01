На Київщині судитимуть етнічну банду розбійників



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Під час обшуків у бандитів вилучено вогнепальну зброю та боєприпаси Фото: Нацполіція

Злодії вчиняли розбійні напади на території Київської області

Слідчим управлінням за оперативним супроводженням Управління карного розшуку поліції Київщини, за процесуальним керівництвом прокуратури області закінчено досудове розслідування щодо організованої озброєної групи, на рахунку якої сім епізодів злочинної діяльності.

Злодії вчиняли розбійні напади на території Київської області та застосовували фізичне насильство до потерпілих. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції Київщини.

Під час розслідування встановлено, що організував та очолив озброєне об'єднання на етнічній основі мешканець Одеси. Всього до складу банди входили 5 осіб, серед яких громадяни Молдови, Грузії та України.

Також поліцейські провели ряд обшуків за місцем проживання учасників банди. Під час слідчих дій було виявлено значну кількість речових доказів, які вказували на причетність до вчинення злочинів, у тому числі вогнепальну зброю та боєприпаси.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

За вчинене членам організованої злочинної групи загрожує позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, поліція Київщини скерувала до суду кримінальне провадження щодо банди, що вчинила низку пограбувань підприємств, торгових центрів, офісів у Броварах, Білій Церкві та столиці.