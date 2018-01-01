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    У столиці проведуть протестну акцію проти відомого догхантера

    Зоозахисники прийдуть у гості до прокурорів
    У понеділок, 29 січня, в Києві пройде акція проти відомого догхантера Олексія Святогора. Зоозахисники проведуть акцію під стінами прокуратури Києва за адресою: вулиця Предславинська, 45/9. Захід розпочнеться об 11:00. Активісти закликатимуть правоохоронців покарати Святогора за вбивство тварин. «Цілих півтора року нічого не робиться. Мета
    • Сьогодні, 13:04
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    Зоозахисники прийдуть у гості до прокурорів

    У понеділок, 29 січня, в Києві пройде акція проти відомого догхантера Олексія Святогора.

    Зоозахисники проведуть акцію під стінами прокуратури Києва за адресою: вулиця Предславинська, 45/9. Захід розпочнеться об 11:00. Активісти закликатимуть правоохоронців покарати Святогора за вбивство тварин.

    «Цілих півтора року нічого не робиться. Мета збору: домогтися для нього повідомлення про підозру у вчиненні злочину. Вбивця тварин повинен понести покарання згідно з законом», — йдеться в повідомленні.

    Джерело: Наш Киев

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