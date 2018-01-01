У столиці проведуть протестну акцію проти відомого догхантера

Зоозахисники прийдуть у гості до прокурорів

У понеділок, 29 січня, в Києві пройде акція проти відомого догхантера Олексія Святогора. Зоозахисники проведуть акцію під стінами прокуратури Києва за адресою: вулиця Предславинська, 45/9. Захід розпочнеться об 11:00. Активісти закликатимуть правоохоронців покарати Святогора за вбивство тварин. «Цілих півтора року нічого не робиться. Мета