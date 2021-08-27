У столиці відкрився ще один молодіжний простір (фото)

У центрі для розвитку молоді створено комп’ютеризовані робочі місця, мультимедійний зал

Київський молодіжний центр відкрив четвертий простір партнерської мережі YouthFull в Києві. Новий простір YouthFullNyvky облаштовано у стінах найсучаснішої бібліотеки Шевченківського району імені М. Костомарова на вулиці Щербаківського, 51-В. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

За інформацією центру, для розвитку молоді там створено комп’ютеризовані робочі місця, мультимедійний зал.

Директор Київського молодіжного центру Андрій Омельченко та завідувачка бібліотеки Наталія Жаборовська презентували громадськості простір і закріпили співробітництво відповідним меморандумом про співпрацю.

«Відкриття вже четвертого простору нашої партнерської мережі – це ще один крок, що наближає нас до мети: працювати з молоддю в усіх районах Києва. У сучасному приміщенні бібліотеки, оснащеному необхідними технічними засобами, організовані групи молоді зможуть брати участь у інтерактивних проєктах, заходах, лекціях. На це ми не залучаємо жодних коштів зі столичного бюджету, робимо власними силами задля надання можливостей для розвитку молоді Києва», – сказав Андрій Омельченко.

Контакти Київського молодіжного центру: (044) 221-92-11,[email protected]