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    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)

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    Меморіальну дошку-горельєф відкрито на будинку, де мешкав Богдан Ступка - У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)

    Меморіальну дошку-горельєф відкрито на будинку, де мешкав Богдан Ступка

    Фото: «Великий Київ»

    Захід відбувся з перформансом із капелюхами у супроводі голосів з вистав Богдана Ступки

    27 серпня до 80-річчя з дня народження Богдана Ступки у парку біля театру імені Івана Франка встановлена скульптура актора, а поряд на будинку, де жив актор – на вулиці Заньковецької, 1/3 – відкрито барельєф. Про це повідомляє «Великий Київ».

    Так, сьогодні об 11:00 відбулось відкриття меморіальної дошки-горельєфу на будинку, де мешкав видатний актор.

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    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)
    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)
    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)
    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)
    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)

    Захід відкрився перформансом з капелюхами у супроводі голосів з вистав Богдана Ступки.

    Капелюхи – невід’ємна частина образу Богдана Сильвестровича, дорогою до театру, він любив вітатись з людьми, знімаючи на знак пошани капелюха.

    Заходи пам’яті Богдана Ступки триватимуть ще два дні.

    Так, 27 серпня на сцені Національного театру імені Івана Франка гратимуть виставу режисера Івана Уривського «Пер Гюнт», присвячену пам'яті Богдана Ступки. Актор у свій час мріяв про постановку п’єси Генріка Ібсена на сцені рідного театру. У головній ролі буде Остап Ступка.

    Крім того, 28 серпня у Національному музеї Тараса Шевченка розпочне роботу експозиція «Код Ступки». Тут представлять унікальні портрети великого актора роботи знаменитих українських художників: Івана Марчука, Андрія Александровича-Дачевського, Ольги Петрової, Михайла Химича. Триватиме виставка до 10 вересня.

    Ініціаторами ювілейних заходів є продюсерка Ірина Батько-Ступка та «Фонд Богдана Ступки».

    За її словами, є наміри присвоїти ім’я Богдана Ступки скверу по вулиці Михайла Коцюбинського. 2.

    Наразі в межах фонду готується до виходу книга-альбом, присвячена акторові – «Я, Богдан».

    Нагадаємо, Богдан Ступка народився 27 серпня 1941 року в смт Куликів. Видатний актор і лауреат Шевченківської премії помер 22 липня 2012 року. Герой України похований на центральній алеї Байкового цвинтаря.

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    Теги: Київ театр Богдан Ступка актор пам'ятник
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    У Києві відкрили меморіальну дошку Богдану Ступці (фото)