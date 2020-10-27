У Слов’янську пасажири маршрутки з матюками накинулися на жінку через українську мову (відео)



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Жінка кричала на пасажирку і заявила, що у Слов’янську всі «нормальні люди» Скріншот

«Приїхали до нашого Сходу, життя від вас немає!», - сказала одна з пасажирок

У Слов’янську Донецької області в одній з міських маршруток влаштували цькування жінці, яка розмовляла українською мовою.

Жінка зробила зауваження пасажиру, який неправильно носив маску, після цього на неї почали кричати інші пасажири.

«Приїхали до нашого Сходу, життя від вас немає!», - сказала одна з пасажирок.

На це жінка відповіла, що живе і народилася в Слов’янську.

«У Слов’янську?! Так давай говори по-слов'янськи. «Громадська діячка» тут стоїть! Задовбали такі «діячки»! Воно й видно, що ти «в Слов’янську народилася». У нас в Слов’янську нормальні люди всі адекватні. А не як ти тут стоїш!» - кричала жінка, якій не сподобалася українська мова.

Після цього до жінки, яка розмовляла українською, підскочив чоловік і почав з матами смикати її за руки, намагаючись виштовхнути з маршрутки.

«Покажи документи! Хто ти така взагалі? На якій підставі ти знімаєш? Вийшла звідси, нах*й», - сказав він.

До речі, колишня очільниця Слов’янська Неля Штепа, яка юридично перебуває на лаві підсудних у справі про захоплення міста бойовиками так званої «ДНР», не пройшла до другого туру виборів мера міста. Водночас до другого туру виходять представники інших проросійських сил - представники «Опозиційної платформи – За життя» Павло Придворов (35% голосів) та «Опозиційного блоку» Вадим Лях (30,78%).

Нагадаємо, нещодавно в Одеській гімназії вчителька нагримала на ученицю, яка відповідала їй українською. На думку викладачки, цим дівчинка робила себе «вищою» за інших. Вчительку після скандалу звільнили.