Зґвалтування у Кагарлику: суд відпустив одного підозрюваного



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Ярослава Левандюка відпустили під цілодобовий домашній арешт

Суд відпустив з-під варти екс-поліцейського, фігуранта справи про катування і зґвалтування жінки

Голосіївський райсуд Києва відпустив з-під варти експоліцейського Ярослава Левандюка. Він фігурує у справі про зґвалтування жінки у відділенні поліції в Кагарлику.

Про це у вівторок, 27 жовтня, розповіла адвокатка потерпілої Злата Симоненко з посиланням на прокурора у справі.

Зазначається, що сторона обвинувачення просила продовжити підозрюваному тримання під вартою, однак суд відпустив Левандюка під цілодобовий домашній арешт. Наразі є тільки резолютивна частина рішення, тобто поки невідома мотивація суду. Повний текст рішення буде 2 листопада.

Симоненко зазначила, що представники потерпілої сподіваються на оскарження цього рішення.

«Для звільнення особи, яка підозрюється в особливо тяжкому злочині, з-під варти мають бути обґрунтовані підстави. Що саме змінилось з часу обрання запобіжного заходу і чому змінилась думка судді, не зрозуміло. Чекаємо на повний текст рішення», — сказала адвокатка.

Раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань може в жовтні завершити слідство стосовно керівництва і співробітників поліції Кагарлика Київської області про тортури і зґвалтування.

Нагадаємо, 24 травня в райвідділ поліції в Кагарлику для допиту як свідка запросили дівчину. У відділенні поліції її кілька годин били і гвалтували.

26 травня суд заарештував двох поліцейських, подозрюваних у зґвалтуванні жінки і побитті чоловіка в Кагарлику.

22 червня Апеляційний суд Києва залишив їх під вартою.

Згодом прокуратура змінила підозри двом експоліцейським.

У ході досудового розслідування кримінального провадження про тортури і зґвалтування в Кагарлицькому відділенні поліції повідомлено про підозру чотирьом працівникам цього відділення.





Джерело: Громадське