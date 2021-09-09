У столиці заклали камінь на місці майбутнього пам’ятника Івану Франку (фото)

Композицію встановлять на місці демонтованого в рамках декомунізації пам’ятника Мануїльському

Сьогодні у Києві пройшла церемонії закладення каменю в сквері на розі вулиць Липської та Інститутської у Києві, де буде споруджена скульптурна композиція українському письменнику, поету, науковцю та публіцисту Івану Франку. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні тут, у сквері в центрі міста, ми закладаємо камінь – як символічний початок спорудження скульптурної композиції, присвяченої великому українцю, видатному письменнику та науковцю Івану Франку. Дуже шкода, що до цього дня не дожив його онук – Роланд Франко. Встановлення скульптурної композиції на честь його діда було мрією Роланда Тарасовича. І ми разом працювали над тим, аби її втілити. Міська влада дотримується своїх обіцянок, і сьогодні на цьому місці ми закладаємо камінь. Згодом тут буде встановлена скульптурна композиція Івану Франку», – заявив мер Києва Віталій Кличко, який взяв участь у заході.

Композицію, яку зведе Міжнародний фонд Івана Франка, встановлять на місці демонтованого в рамках декомунізації пам’ятника Мануїльському.

«Ми повинні шанувати своїх геніїв, які творили та жили заради України та її майбутнього. А внесок Івана Франка в українську культуру є неоціненним. Він автор понад 6 тисяч літературних, публіцистичних та наукових творів. Писав кількома мовами, а переклад робив із 19 мов світу, зокрема, і східних. Спадок Івана Франка є одним із ключових надбань у становленні української нації. Тому важливо, що ми увіковічимо Каменяра, віддамо шану його пам’яті і його справі», – наголосив Віталій Кличко.

«Франко належить не тільки своїй родині. Франко належить всій Україні, всім українцям. Невдовзі на цьому місці, у столиці, буде скульптурна композиція. Адже саме тут, у Києві, він одружився зі своєю дружиною. І я дуже задоволений, що маю можливість побачити закладення та освячення каменю і відчути, що тут увіковічать пам’ять Івана Франка», – сказав правнук Франка Петро Галущак.

«Ми чекали того часу, коли в Києві буде визначене місце для повноформатної скульптурної композиції Івану Франку. Вченому, мислителю, державотворцю й одному з фундаторів української державності», – сказав директор Міжнародного фонду Івана Франка Ігор Курус.

Нагадаємо, сьогодні у Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу відбудеться урочисте вручення театральної премії «Київська Пектораль»-2020.