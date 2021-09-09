  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    «Київська Пектораль»: у столиці сьогодні вручать театральні премії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Театральну премію вручатимуть у чотирьох номінаціях - «Київська Пектораль»: у столиці сьогодні вручать театральні премії
    Театральну премію вручатимуть у чотирьох номінаціях
    Фото з відкритих джерел

    Артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі

    Сьогодні, 9 вересня о 16:30 у Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу відбудеться урочисте вручення театральної премії «Київська Пектораль»-2020. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    З цієї нагоди артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі, прикрашеному афішами.

    Проїзд розпочнеться о 14:00 від Національного академічного Молодого театру (вул Прорізна, 17) і завершиться о 16:00 біля пам’ятника Лесю Курбасу (вул. Прорізна, у сквері поблизу будинку № 8), де і відбудеться церемонія нагородження театральною премією «Київська Пектораль»-2020, виступи артистів та київський вальс для всіх присутніх.

    Цьогорічні номінації:

    • Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва»;
    • Номінація «Подія року»;
    • Номінація «Спеціальна премія»;
    • Номінація «Кращий народний театр».

    Читайте також:

    Теги: театр мистецтво КМДА премія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Київська Пектораль»: у столиці сьогодні вручать театральні премії