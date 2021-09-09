«Київська Пектораль»: у столиці сьогодні вручать театральні премії

Артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі

Сьогодні, 9 вересня о 16:30 у Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу відбудеться урочисте вручення театральної премії «Київська Пектораль»-2020. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

З цієї нагоди артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі, прикрашеному афішами.

Проїзд розпочнеться о 14:00 від Національного академічного Молодого театру (вул Прорізна, 17) і завершиться о 16:00 біля пам’ятника Лесю Курбасу (вул. Прорізна, у сквері поблизу будинку № 8), де і відбудеться церемонія нагородження театральною премією «Київська Пектораль»-2020, виступи артистів та київський вальс для всіх присутніх.

Цьогорічні номінації: