«Київська Пектораль»: у столиці сьогодні вручать театральні премії
Артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі
Сьогодні, 9 вересня о 16:30 у Києві біля пам’ятника Лесю Курбасу відбудеться урочисте вручення театральної премії «Київська Пектораль»-2020. Про це повідомляє пресслужба КМДА.
З цієї нагоди артисти 18-ти київських театрів привітають глядачів із Днем краси та початком нового театрального сезону, проїхавши по місту у двоповерховому автобусі, прикрашеному афішами.
Проїзд розпочнеться о 14:00 від Національного академічного Молодого театру (вул Прорізна, 17) і завершиться о 16:00 біля пам’ятника Лесю Курбасу (вул. Прорізна, у сквері поблизу будинку № 8), де і відбудеться церемонія нагородження театральною премією «Київська Пектораль»-2020, виступи артистів та київський вальс для всіх присутніх.
Цьогорічні номінації:
- Номінація «За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва»;
- Номінація «Подія року»;
- Номінація «Спеціальна премія»;
- Номінація «Кращий народний театр».
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