У Києві провели аудит роботи сервісу е-квитка через скарги

У системі відображається точний час використання квитка, що робить неможливим маніпуляції із ним

У Києві провели перевірку роботи сервісу е-квиток. Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко розповів про перевірку роботи сервісу та результати проведеного аудиту, повідомляє пресслужба КМДА.

«Насамперед кількість скарг пропорційно збільшилася через кількість користувачів. Кількість валідацій е-квитками за «безпаперовий» період 2021 року, у порівнянні з минулим, виросла на понад 250%», – заявив Олег Половинко.

У 2020-му з 14 липня до вересня 2020 року було валідовано 24 млн е-квитків, тоді як за аналогічний період цього року – 65 млн.

Значну роль у користуванні відіграє людський фактор: інколи пасажир, коли підносить носій електронного квитка до валідатора, не звертає уваги на повідомлення, що на ньому зображаються. Тобто валідатор може не прийняти електронний квиток, а пасажир не бачить чи ігнорує це.

«Окрім того, лишаються й «зайці», які намагаються проїхати безкоштовно. Коли контролери заходять у салон, вони блокують усі валідатори, а не дуже добросовісні пасажири не можуть/не хочуть сплатити та стверджують, що система не працює», – підкреслив Олег Половинко.

Нагадаємо, що у системі показується точний час використання квитка, що робить неможливим маніпуляції із ним.

Також КП «Київпастранс» уже впроваджує нові інструкції для контролерів. Наприклад, якщо пасажир дійсно хотів провалідувати квиток, але через певні технічні причини йому це не вдалося. У такому разі контролер матиме змогу зателефонувати на лінію техпідтримки та дізнатися, чи дійсно пасажир намагався провалідувати квиток.

«Зворотний зв’язок – основний канал трансформації», – зазначив Олег Половинко, оскільки, на його думку, саме зворотний зв’язок допомагає налаштовувати та розвивати системи.

Нагадаємо, наприкінці літа стався збій купівлі Е-квитків у метро Києва. Через технічний збій автоматичної системи оплати проїзду у Києві у пасажирів виникли проблеми із купівлею разових поїздок.

До слова, із 1 липня у наземному транспорті Києва вже немає кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Як відомо, на сайті КМДА оприлюднили розпорядження, згідно з яким е-квитки повинні будуть запрацювати на всіх маршрутах громадського транспорту в Києві до 1 січня 2023 року.

Зараз е-квиток працює в метро і транспорті «Київпастрансу» (трамваї, тролейбуси, великі автобуси). За попереднім розпорядженням КМДА, система мала запрацювати в маршрутках до 1 липня 2021-го.

Також до кінця 2022 року відклали дослідницьку експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду. Спочатку цей етап повинні були завершити до 30 жовтня 2019 року. До кінця 2022 року відклали і видачу студентських та учнівських квитків, які є носіями електронного квитка.