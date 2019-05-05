В центрі Києва донеччанин пограбував іноземця



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Подія трапилась на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці

Грабіжником виявився 33-річний донеччанин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв

У Києві спецпризначенці затримали донеччанина за грабіж громадянина іншої держави. Про це повідомили у прес-службі ГУНП столиці.

У поліції повідомили, що зловмисник вирвав із рук іноземця мобільний телефон та гроші. Після відпрацювання центру столиці правоохоронці затримали підозрюваного.

Подія трапилась на вулиці Симона Петлюри у Шевченківському районі столиці. До чергової частини управління поліції звернувся громадянин іншої держави та повідомив, що його пограбував невідомий.

Наряд полку поліції особливого призначення №1, який першим прибув на виклик, встановив особу підозрюваного у скоєнні грабежу.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 33-річний донеччанин, який раніше у поле зору правоохоронців не потрапляв.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.