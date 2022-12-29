У столиці можливі перебої зі світлом та водопостачанням

Віталій Кличко порадив киянам підготуватися до можливих наслідків ракетної атаки окупантів

У Києві можуть бути перебої з електроенергією та водопостачанням. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Міський голова закликав киян підготуватися до можливих проблем, унаслідок російського масованого обстрілу.

«Зарядіть телефони та інші пристрої. Зробіть запас води», – порадив Кличко.

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Нагадаємо, станом на 8 годину ранку триває масштабна повітряна тривога.

Також у Києві прогриміли вибухи. Попередньо, робота сил протиповітряної оборони.

Як відомо, Кличко підтвердив вибухи у Києві. До того ж очікується, що окупанти випустять по Україні понад 100 ракет у декілька хвиль.

Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Повітряні сили повідомили, що ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.