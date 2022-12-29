Ранок в Україні розпочався з масштабної повітряної тривоги (мапа)

Повітряна тривога оголошена у більшості областей України

У четвер, 29 грудня, вранці в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Будь ласка, читайте текст після реклами

О 5:31 сирени завили у Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській, Донецькій, Херсонській, Одеській, Сумській областях.

А о 6:01 тривоги були оголошені у центральних і північних регіонах.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, 28 грудня увечері росіяни розпочали чергову атаку на Україну за допомогою іранських «дронів-камікадзе». У деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Після цього у Дніпрі пролунало кілька вибухів. У місті працювала ППО.

Під час повітряної тривоги ввечері 28 грудня харків'яни бачили у південно-східній частині міста спалах та заграву.

Раніше стало відомо, скільки ЗСУ збили ворожих дронів на Дніпропетровщині.