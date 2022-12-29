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Ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків – Повітряні сили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків – Повітряні сили
фото ілюстративне

Спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів

Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Про це повідомляють Повітряні сили.

«29 грудня. Масована ракетна атака. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять залишатись в укриттях.

Станом на 8 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль. 

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Теги: ракета війна росія окупанти Україна

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