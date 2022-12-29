Ворог атакує Україну ракетами з різних напрямків – Повітряні сили

Спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів

Після нічної атаки дронів-камікадзе, ворог атакує Україну з різних напрямків крилатими ракетами повітряного та морського базування з літаків стратегічної авіації та кораблів. Про це повідомляють Повітряні сили.

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«29 грудня. Масована ракетна атака. Крім того, спостерігається висока активність тактичної авіації окупантів. Робота протиповітряної оборони можлива по всій території держави», – йдеться в повідомленні.

Громадян просять залишатись в укриттях.

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Станом на 8 годину ранку повітряна тривога оголошена у всіх областях України, крім тимчасово окупованого Криму.

Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що зараз у повітрі 13 ворожих стратегічних бомбардувальників типу «ТУ», які є носіями крилатих ракет.

Радник Офісу президента Олексій Арестович повідомляє, що очікуються понад 100 ракет у декілька хвиль.

До слова, триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.