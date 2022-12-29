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ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ЗСУ наступають на Запоріжжі: дані Генштабу про ворожі втрати
Українські сили завдали потужного удару по окупантах у Запорізькій області
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 29 грудня

Триває 309-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Лиманському напрямку. Підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Андріївка, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда на Донеччині. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 29 грудня.

Удари окупантів по цивільних об'єктах

Протягом минулої доби противник завдав 30 авіаційних та сім ракетних ударів, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Костянтинівка Донецької області та Харків. Також здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Цієї ночі російські окупанти вчергове завдали удару по енергетичній інфраструктурі Харкова, застосувавши для цього 13 іранських БпЛА «Шахед-136». 11 цих дронів підрозділи Сил оборони України збили.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському напрямках обстановка залишається стабільною, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Грем’ячка і Липівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевськ, Чернацьке, Іскрисківщина, Будки і Запсілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Стариця, Тернова, Новомлинськ та Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Синьківка, Вільшана, Куп’янськ, Кислівка і Крохмальне Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Червонопопівка і Діброва - Луганської, а також Ямполівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах понад 25 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Білогорівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Часів Яр, Бахмут, Костянтинівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь птрапили Бердичі, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку обстріли зафіксовано біля Времівки, Великої Новосілки, Вугледара та Пречистівки Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них - Гуляйполе, Малинівка, Чарівне і Дорожнянка Запорізької області та Республіканець, Козацьке і Львове на Херсонщині. Знову від ворожих обстрілів постраждала цивільна інфраструктура Олешків та Херсона. Є постраждалі серед мирних громадян.

Ворожі втрати

27 грудня в районах населених пунктів Токмак, Титове, Чернігівка, Пологи та Бердянськ Запорізької області втрати окупантів склали три одиниці військової техніки різного типу, командний пункт, вузол зв’язку та близько 230 військовослужбовців пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється.

Успіхи ЗСУ

Наша авіація протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження ворога та чотири удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили п’ять пунктів управління, три райони зосередження живої сили та склад боєприпасів окупантів.

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Теги: росія ЗСУ Генштаб війна Україна окупанти

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