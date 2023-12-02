У Києві незабаром суттєво погіршиться погода: чого очікувати

Водіям слід бути обережними, адже видимість на дорогах буде низькою

Найближчим часом у Києві очікується сильний туман, який призведе до ускладнення руху транспорту. Про це повідомив Укргідрометцентр.

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Синоптики попередили, що в найближчу годину столицю накриє туман, видимість – 200-500 м. Така погода триматиметься протягом дня 2 грудня.

«Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях», – йдеться в повідомленні.

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За даними синоптиків, така погода відповідає І рівню небезпечності.

інфографіка: Укргідрометцентр

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