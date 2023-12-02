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У Києві незабаром суттєво погіршиться погода: чого очікувати

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві незабаром суттєво погіршиться погода: чого очікувати
2 грудня Київ огорне туман
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Водіям слід бути обережними, адже видимість на дорогах буде низькою

Найближчим часом у Києві очікується сильний туман, який призведе до ускладнення руху транспорту. Про це повідомив Укргідрометцентр.

Синоптики попередили, що в найближчу годину столицю накриє туман, видимість – 200-500 м. Така погода триматиметься протягом дня 2 грудня.

«Погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях», – йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків, така погода відповідає І рівню небезпечності.

У Києві незабаром суттєво погіршиться погода: чого очікувати фото 1
інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що перший місяць зими в Україні буде теплішим, ніж зазвичай.

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Теги: погода Київ прогноз погоди

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