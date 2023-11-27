Жителі 17 областей частково залишилися без світла

Найскладніша ситуація залишається в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях

Станом на 13:00 в Україні залишаються знеструмленими через негоду 1638 населених пунктів у 17 областях. Про це повідомляє Міністерство енергетики.

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«В Україні триває ліквідація наслідків негоди. До роботи задіяно 889 аварійних бригад, понад 1000 одиниць техніки. Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити низку населених пунктів. Отже, через шквальний вітер та хуртовини залишаються без світла 1638 населених пунктів у 17 областях», – йдеться у повідомленні.

Найскладнішою залишається ситуація в Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Київській областях. Зокрема, на Одещині через сильний вітер і хуртовини знеструмлено 396 населених пунктів. Найбільше постраждали Ізмаїльський та Одеський райони.

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У Полтавській області дощ, мокрий сніг і вітер стали причиною відключення від світла 105 населених пунктів. Над ліквідацією наслідків негоди працюють 52 бригади енергетиків і 56 одиниць техніки.

На Миколаївщині через негоду повністю або частково знеструмлено 219 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Миколаєві, Снігурівці, Веселиновому. Над відновленням працюють 102 аварійні бригади, яким вже вдалося заживити 19 населених пунктів.

У Київській області знеструмлено 137 населених пунктів. Планується, що підключити споживачів енергетики зможуть до кінця дня. Також в аварійний ремонт без знеструмлення споживачів виведено лінію 110 кВт, яка була пошкоджена внаслідок погодних умов.

На Кіровоградщині через негоду від електропостачання відключено 83 населених пункти. Ремонти ускладнені через стан дорожнього покриття: на дорогах сніг та ожеледь.

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У Черкаській області знеструмлено 109 населених пунктів.

Через сильну хуртовину без світла у Дніпропетровській області повністю залишилися 228 населених пунктів. На ранок уже заживлено одну лінію електропередачі – це 439 клієнтів.

На Вінничині через погодні умови без світла залишилося п'ять населених пунктів.

Енергетики на Донеччині повернули світло до 27 населених пунктів та заживили 12,2 тисячі точок обліку (з них 4 тисячі – відключені внаслідок бойових дій). Організовано роботу в аварійному режимі. Без електропостачання залишаються 268 населених пунктів (22,9 тисячі споживачів).

Через складні метеоумови у Запорізькій області залишаються знеструмленими 72 населених пункти. На ранок вже відновлено електропостачання у 19,2 тисячі абонентів.

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На Сумщині через погодні умови знеструмлено 76 населених пунктів, на Тернопільщині – два населених пункти. У Харківській області через негоду знеструмлено три повітряні лінії – 20 населених пунктів; очікується погіршення погодних умов.

У Херсоні після обстрілу знеструмлено 654 точки обліку. Через негоду залишилися без світла 46 населених пунктів у Херсонській області.

Крім того, негода призвела до знеструмлення 27 населених пунктів на Хмельниччині, 10 населених пунктів - на Буковині, 56 населених пунктів – на Чернігівщині.

Міненерго наголошує, що застосування планових відключень споживачів не передбачається.

Раніше повідомлялося, що внаслідок нічної негоди в Одесі виявлено тіла трьох осіб без слідів насильницької смерті.

Також негода пошкодила найбільший прапор країни у Києві.