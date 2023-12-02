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Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Синоптики попереджають про значні опади в західних областях

У суботу, 2 грудня, в більшості областей очікується сніг і дощ. А на півдні температура підніметься до 14° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

В Україні, крім південних областей, пройдуть сніг та дощ. Місцями очікується налипання мокрого снігу, ожеледь та туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Синоптики попереджають про значні опади в західних областях. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

Вітер південно-східний, сягатиме швидкості до 5-10 м/с.

Температура повітря вночі сягатиме 0-5° морозу, а вдень у більшості областей очікується від 2° морозу до 3° тепла. У Закарпатській, Вінницькій, Дніпропетровській, Луганській областях вночі температура становитиме близько 0°, вдень – 2-7° тепла. На півдні очікується 5-10° тепла вночі, 9-14° вдень.

Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня фото 1

На Київщині очікується вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг та дощ. Подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, досягатиме швидкості 5-10 м/с.  

Температура в Київській області вночі становитиме 0-5° морозу, а вдень коливатиметься від 2° морозу до 3° тепла. У Києві стовпчики термометрів покажуть 1-3° морозу вночі та близько 0° вдень.

Теги: прогноз погоди погода вітер повітря Укргідрометцентр

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